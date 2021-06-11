Про безпеку і прогнози: яким буде туристичний сезон-2023 на волинському Світязі. ВІДЕО





Про це в інтерв’ю Сергій Карпук.



– Чи очікуєте відпочивальників цього року на Шацьких озерах попри воєнний стан в Україні?



Очікуємо, що цього року туристів буде більше ніж попередній рік. Сподіваємося, що ми зможемо забезпечити всі умови перебування, надати якісний сервіс і отримати надходження до бюджету.



– Як впливає на туристичний сезон воєнний стан і близькість Шацької громади до кордону з Білоруссю?



Це відповідальність за безпечне перебування відпочивальників та жителів на території нашої громади. Ми постійно проводимо додаткові заходи із військовими, з прикордонним підрозділом для того, щоб контролювати ситуацію.



Змінився і характер відпочинку на території нашої громади, тому, що є деякі обмеження в плані відвідування території та обмеження в плані ведення бізнесової діяльності.



Близькість до кордону з республікою Білорусь зобов’язали нас провести захисні заходи, це нарощування фортифікаційних споруд, спостереження по всій лінії кордону, а також мінування нашої території, яка знаходиться близько до кордону. Ми робимо все, щоб максимально убезпечити нашу територію.



– Як загалом оцінюєте безпекову ситуацію у Шацькій громаді станом на тепер, чи дозволяє вона старту туристичного сезону на озері Світязь?



Ми провели нараду із силовим блоком у Шацькій селищній раді за участю керівництва району, керівництва військових частин, прикордонної служби, відповідно оцінили ситуацію для проведення сезону, але ситуація може змінюватися, тому що ми в режимі воєнного стану.



На сьогодні можна гарантувати, що сезон може розпочатися і ми його будемо проводити.



– Коли за прогнозами може розпочатися сезон на озері Світязь і від чого залежить його старт?



Найперше він залежить від погодних умов. Не можна сказати, що є конкретно визначена дата початку сезону. Турист сам розпочинає сезон і більший наплив людей показує, що сезон вже стартував. Розуміючи що сьогодні не буде відпочинок такий як до повномасштабного вторгнення.



Ми готові на 80 %. Залишилося фактично переговорити, провести зустрічі з бізнесом, який працює на нашій території, довести правила роботи, а також озвучити які є безпекові підходи для відпочинку.



– Які правила та норми будуть діяти цього року для власників баз і для туристів, які будуть відпочивати на озері Світязь та Шацьких озерах?



Найперше – ми не знімаємо відповідальність яка була до повномасштабного вторгнення. Це підготовка баз відпочинку, підготовка локацій для того, щоб відпочинок був екологічно безпечний. Територія має бути чиста, має бути договір із комунальним підприємством на вивіз сміття, на вивіз рідких побутових відходів. Мають бути забезпечені всі санітарні норми. Потрібно також зважати на безпеку відвідувачів, а це і підготовка укриттів.



Цей сезон не буде із дискотеками, розважальними заходами, це буде спокійний відпочинок, де люди матимуть можливість приїхати побути на озері відпочити.



– Яка ситуація з укриттями в громаді, чи є укриття для туристів який їх стан і кількість?



Після повномасштабного вторгнення в громаді рахувалося 3 найпростіші укриття, нині їх вже 11. Складність облаштування укриттів на нашій території це – високий рівень поверхневих вод, в нас велика кількість боліт, озер, водойм. Вирішується питання в основному будівництва наземних споруд.



Проводимо роботи з бізнесом, щоб вони на своїх приватних територіях мали можливість і розбудовували безпечні укриття.



– Хто відповідальний за вивіз сміття вздовж набережної озера Світязь?



На території громади створений і працює комунальне підприємство «Добробут», який має полігон на балансі, спецтехніку і має дозволи на вивіз твердих побутових відходів. Розроблені тарифи, графіки.



– Яка ситуація з підключенням баз і тих хто приймає туристів до каналізації?



У нас великий інфраструктурний проєкт каналізування озера Світязь, озера Пісочне. На сьогодні він продовжується, проводяться пусконалагоджувальні роботи. Поки немає можливості підключатися, незавершені всі процедури з введення в експлуатацію даної системи. Орієнтовно очікуємо, що це буде вересень.



– Хто буде контролювати дотримання комендантської години на озері Світязь?



Підрозділи поліції, підрозділи прикордонної служби. Також хочемо залучити добровільне формування, щоб підсилити у разі необхідності контроль над дотриманням комендантської години. Буде два патрулі на автомобілях, а також в кожній туристичній локації будуть піші патрулі, які цілодобово контролюватимуть ту чи інші локацію.



– Хто облаштовує та утримує рятувальні пости ? Чи є на це кошти, хто за них відповідальний?



Суб’єкти господарювання які знаходяться поруч несуть відповідальність за забезпечення безпеки відпочивальників. Спільно з підрозділами ДСНС здійснені об’їзди перевірено, як облаштовуються ці пости.



– Надання медичної допомоги туристам, який розроблений алгоритм?



Біля кожного рятувального поста, який обладнаний є медик, крім того, на території є Шацька лікарня яка посилено працює в літній період і 3 амбулаторії та швидка медична допомога.



– Якими будуть ціни на житло цього року, чи буде подорожчання послуг і наскільки?



Я думаю що ціни не будуть підійматися. Оскільки сьогодні пропозиція більша ніж попит. Цінова політика буде витримана як і в попередні роки.



– Що буде доступно туристам на території громади на Шацьких озерах цього року?



Все буде доступне що і було. Єдине не буде розважальних заходів. Будуть проводитись заходи більше спортивного характеру та заходи які влаштовують волонтери на підтримку Збройних Сил України. Буде можливість користування усіма локаціями, крім тих, які обмежені військовими.



– Скільки туристів завітали на озеро Світязь торік, а скільки, якщо порівнювати, відпочивали до початку воєнного стану в Україні?



Кількість точно встановити неможливо, ніхто не рахує туристів коли вони заїжджають на території громади. До повномасштабного вторгнення нас могли відвідувати близько 200 тисяч туристів. Минулого року кількість відпочивальників зменшилась втричі. Приїжджало мало і характер відпочинку змінився. Якщо раніше більше популярним було приїхати на тиждень-два відпочити, то сьогодні фактично відпочинок вікенду.



– Які прогнози на цей туристичний сезон?



Моя думка, що цей відпочинковий сезон буде більш людний, ніж попередні роки. В нас є багато гарних туристичних локацій. Наша ціль не здивувати людей, а забезпечити спокійний і комфортний відпочинок. А впровадження нових ідей, нових заходів будемо робити відразу після перемоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туристичний сезон на Світязі щорічно стартує у другій половині червня. Як до нього готуються у Шацькій громаді і яким він буде цього літа, зважаючи на воєнний стан в Україні та близькість до кордону з Білоруссю?Про це в інтерв’ю Суспільному розповів Шацький селищний головаОчікуємо, що цього року туристів буде більше ніж попередній рік. Сподіваємося, що ми зможемо забезпечити всі умови перебування, надати якісний сервіс і отримати надходження до бюджету.Це відповідальність за безпечне перебування відпочивальників та жителів на території нашої громади. Ми постійно проводимо додаткові заходи із військовими, з прикордонним підрозділом для того, щоб контролювати ситуацію.Змінився і характер відпочинку на території нашої громади, тому, що є деякі обмеження в плані відвідування території та обмеження в плані ведення бізнесової діяльності.Близькість до кордону з республікою Білорусь зобов’язали нас провести захисні заходи, це нарощування фортифікаційних споруд, спостереження по всій лінії кордону, а також мінування нашої території, яка знаходиться близько до кордону. Ми робимо все, щоб максимально убезпечити нашу територію.Ми провели нараду із силовим блоком у Шацькій селищній раді за участю керівництва району, керівництва військових частин, прикордонної служби, відповідно оцінили ситуацію для проведення сезону, але ситуація може змінюватися, тому що ми в режимі воєнного стану.На сьогодні можна гарантувати, що сезон може розпочатися і ми його будемо проводити.Найперше він залежить від погодних умов. Не можна сказати, що є конкретно визначена дата початку сезону. Турист сам розпочинає сезон і більший наплив людей показує, що сезон вже стартував. Розуміючи що сьогодні не буде відпочинок такий як до повномасштабного вторгнення.Ми готові на 80 %. Залишилося фактично переговорити, провести зустрічі з бізнесом, який працює на нашій території, довести правила роботи, а також озвучити які є безпекові підходи для відпочинку.Найперше – ми не знімаємо відповідальність яка була до повномасштабного вторгнення. Це підготовка баз відпочинку, підготовка локацій для того, щоб відпочинок був екологічно безпечний. Територія має бути чиста, має бути договір із комунальним підприємством на вивіз сміття, на вивіз рідких побутових відходів. Мають бути забезпечені всі санітарні норми. Потрібно також зважати на безпеку відвідувачів, а це і підготовка укриттів.Цей сезон не буде із дискотеками, розважальними заходами, це буде спокійний відпочинок, де люди матимуть можливість приїхати побути на озері відпочити.Після повномасштабного вторгнення в громаді рахувалося 3 найпростіші укриття, нині їх вже 11. Складність облаштування укриттів на нашій території це – високий рівень поверхневих вод, в нас велика кількість боліт, озер, водойм. Вирішується питання в основному будівництва наземних споруд.Проводимо роботи з бізнесом, щоб вони на своїх приватних територіях мали можливість і розбудовували безпечні укриття.На території громади створений і працює комунальне підприємство «Добробут», який має полігон на балансі, спецтехніку і має дозволи на вивіз твердих побутових відходів. Розроблені тарифи, графіки.У нас великий інфраструктурний проєкт каналізування озера Світязь, озера Пісочне. На сьогодні він продовжується, проводяться пусконалагоджувальні роботи. Поки немає можливості підключатися, незавершені всі процедури з введення в експлуатацію даної системи. Орієнтовно очікуємо, що це буде вересень.Підрозділи поліції, підрозділи прикордонної служби. Також хочемо залучити добровільне формування, щоб підсилити у разі необхідності контроль над дотриманням комендантської години. Буде два патрулі на автомобілях, а також в кожній туристичній локації будуть піші патрулі, які цілодобово контролюватимуть ту чи інші локацію.Суб’єкти господарювання які знаходяться поруч несуть відповідальність за забезпечення безпеки відпочивальників. Спільно з підрозділами ДСНС здійснені об’їзди перевірено, як облаштовуються ці пости.Біля кожного рятувального поста, який обладнаний є медик, крім того, на території є Шацька лікарня яка посилено працює в літній період і 3 амбулаторії та швидка медична допомога.Я думаю що ціни не будуть підійматися. Оскільки сьогодні пропозиція більша ніж попит. Цінова політика буде витримана як і в попередні роки.Все буде доступне що і було. Єдине не буде розважальних заходів. Будуть проводитись заходи більше спортивного характеру та заходи які влаштовують волонтери на підтримку Збройних Сил України. Буде можливість користування усіма локаціями, крім тих, які обмежені військовими.Кількість точно встановити неможливо, ніхто не рахує туристів коли вони заїжджають на території громади. До повномасштабного вторгнення нас могли відвідувати близько 200 тисяч туристів. Минулого року кількість відпочивальників зменшилась втричі. Приїжджало мало і характер відпочинку змінився. Якщо раніше більше популярним було приїхати на тиждень-два відпочити, то сьогодні фактично відпочинок вікенду.Моя думка, що цей відпочинковий сезон буде більш людний, ніж попередні роки. В нас є багато гарних туристичних локацій. Наша ціль не здивувати людей, а забезпечити спокійний і комфортний відпочинок. А впровадження нових ідей, нових заходів будемо робити відразу після перемоги.

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