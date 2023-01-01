Росіяни мародерять в затоплених селах на лівобережжі Херсонщини

Росіяни мародерять в затоплених селах на лівобережжі Херсонщини
Після того, як в селах на ТОТ Херсонщини сходить вода, окупанти грабують місцевих.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Росіяни не пускають в населені пункти на ТОТ Херсонщини місцевих та розграбовують їхні будинки.

Мешканці тимчасово окупованих населених пунктів на лівобережжі Херсонщини намагаються повернутися до домівок після затоплення. Люди покинули будинки після теракту росіян на Каховській ГЕС. Та зараз велика вода починає сходити та місцеві хочуть повернутися додому. Проте росіяни закрили в’їзд до цих сіл та міст та активно розграбовують будинки. Зокрема така ситуація в селі Велика Кардашинка Скадовського району. Росіяни грабують навіть будинки, де лишилися люди.

Також у Голій Пристані росіяни заблокували людей у місцевій школі. В них забрали паспорти та не відпускають додому.

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Теги: Росія, Україна, війна
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