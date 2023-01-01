На Львівщині через сильні опади вийшла з берегів річка: затопило 100 будинків та 6 вулиць у селищі





Про це Максим Козицький.



"Через потужні зливи, які пройшли вчора, та стікання гірських річок постраждали два райони нашої області – Дрогобицький і Стрийський. Яка ситуація станом на цю годину.



Дрогобицький район



У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги.



Затоплені:

6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів.



Зі 16 домогосподарств відкачували воду.



Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.



Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).



Через пошкодження 1 моста в с. Новий Кропивник та 2 мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.



Стрийський район



У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений.



Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі", - розповів Козицький.



Він зазначив, що жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Негода підтопила населені пункти у Львівській області. Найважча ситуація у селищі Східниця.Про це повідомляє голова Львівської ОВА"Через потужні зливи, які пройшли вчора, та стікання гірських річок постраждали два райони нашої області – Дрогобицький і Стрийський. Яка ситуація станом на цю годину.У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги.6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів.Зі 16 домогосподарств відкачували воду.Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).Через пошкодження 1 моста в с. Новий Кропивник та 2 мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений.Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі", - розповів Козицький.Він зазначив, що жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають.

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