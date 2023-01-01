На Львівщині через сильні опади вийшла з берегів річка: затопило 100 будинків та 6 вулиць у селищі
Сьогодні, 12:40
Негода підтопила населені пункти у Львівській області. Найважча ситуація у селищі Східниця.
Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Через потужні зливи, які пройшли вчора, та стікання гірських річок постраждали два райони нашої області – Дрогобицький і Стрийський. Яка ситуація станом на цю годину.
Дрогобицький район
У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги.
Затоплені:
6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів.
Зі 16 домогосподарств відкачували воду.
Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.
Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).
Через пошкодження 1 моста в с. Новий Кропивник та 2 мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.
Стрийський район
У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений.
Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі", - розповів Козицький.
Він зазначив, що жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають.
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Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Через потужні зливи, які пройшли вчора, та стікання гірських річок постраждали два райони нашої області – Дрогобицький і Стрийський. Яка ситуація станом на цю годину.
Дрогобицький район
У Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги.
Затоплені:
6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів.
Зі 16 домогосподарств відкачували воду.
Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.
Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).
Через пошкодження 1 моста в с. Новий Кропивник та 2 мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.
Стрийський район
У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений.
Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі", - розповів Козицький.
Він зазначив, що жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають.
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