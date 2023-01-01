На Херсонщині змило склади зброї окупантів – до берегів течією несе боєприпаси та міни





Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону, пише



За її словами, через розливи було зірвано лінію оборони ворога по лівому берегу Херсонщини — там, де росіяни облаштовували мінно-вибухові загородження.



«Дуже багато різного роду боєприпасів можуть опинитися у воді, оскільки велика вода вкрила ще й позиції росіян. І ті польові пункти боєпостачання, які вони там розгортали, і різного роду бліндажі, склади, окопи — все це опинилося під водою», — наголосила Гуменюк.



За її словами, водою вимиває велику кількість небезпечної зброї, зокрема міни «Лепесток». Гуменюк закликала у жодному випадку не торкатися до підозрілих предметів, які прибиває до узбережжя.



Підрив Каховської ГЕС



Підрив греблі Каховської ГЕС стався в ніч проти 6 червня. Норвезька компанія NORSAR проаналізувала сейсмічну активність і з'ясувала, що греблю було зруйновано внаслідок вибуху. Також вибух зафіксували американські розвідувальні супутники, пише The New York Times.



Розвідка Міністерства оборони України повідомила, що за цим стоїть диверсійна група росіян. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель теж вважає, що греблю підірвала росія.



Порівняно з ранком 10 червня, за день середній рівень підтоплення на Херсонщині зменшився на 27 см і ввечері становив 4,45 метра. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі, повідомили в ОВА.



Міністерство внутрішніх справ повідомило, що станом на 20:30 у Херсонській області вже евакуювали 2699 людей, безвісти зниклими вважаються 29 людей.



МЗС України домовилося з ООН, що та відправить свої групи на постраждалі окуповані території для надання гуманітарної допомоги й евакуації людей. Наразі очікуються гарантії безпеки від російської сторони.



В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню — унаслідок підриву машинної зали зсередини ГЕС повністю зруйнована. Через затоплення декілька мільйонів тонн українського врожаю можуть бути втрачені, а поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.



А в Дніпропетровській області внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції сталася масова загибель риби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через підрив російсько-окупаційними військами Каховської гідроелектростанції в Україні посилилася вибухонебезпечна ситуація — водою змило склади зброї ворога на лівому березі Херсонської області.Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Українив етері телемарафону, пише Громадське За її словами, через розливи було зірвано лінію оборони ворога по лівому берегу Херсонщини — там, де росіяни облаштовували мінно-вибухові загородження.«Дуже багато різного роду боєприпасів можуть опинитися у воді, оскільки велика вода вкрила ще й позиції росіян. І ті польові пункти боєпостачання, які вони там розгортали, і різного роду бліндажі, склади, окопи — все це опинилося під водою», — наголосила Гуменюк.За її словами, водою вимиває велику кількість небезпечної зброї, зокрема міни «Лепесток». Гуменюк закликала у жодному випадку не торкатися до підозрілих предметів, які прибиває до узбережжя.Підрив греблі Каховської ГЕС стався в ніч проти 6 червня. Норвезька компанія NORSAR проаналізувала сейсмічну активність і з'ясувала, що греблю було зруйновано внаслідок вибуху. Також вибух зафіксували американські розвідувальні супутники, пише The New York Times.Розвідка Міністерства оборони України повідомила, що за цим стоїть диверсійна група росіян. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель теж вважає, що греблю підірвала росія.Порівняно з ранком 10 червня, за день середній рівень підтоплення на Херсонщині зменшився на 27 см і ввечері становив 4,45 метра. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі, повідомили в ОВА.Міністерство внутрішніх справ повідомило, що станом на 20:30 у Херсонській області вже евакуювали 2699 людей, безвісти зниклими вважаються 29 людей.МЗС України домовилося з ООН, що та відправить свої групи на постраждалі окуповані території для надання гуманітарної допомоги й евакуації людей. Наразі очікуються гарантії безпеки від російської сторони.В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню — унаслідок підриву машинної зали зсередини ГЕС повністю зруйнована. Через затоплення декілька мільйонів тонн українського врожаю можуть бути втрачені, а поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.А в Дніпропетровській області внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції сталася масова загибель риби.

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