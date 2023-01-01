Рівень води в Каховському водосховищі падає: яка ситуація зараз
Сьогодні, 10:28
Після підриву окупантами Каховської дамби 6 червня рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись, в районі Нікополя він становить 9,35 метра.
Про це пише УНІАН.
Як зазначили в "Укргідроенерго", за добу рівень води знизився більш ніж на метр, а від моменту підриву - на понад 7 метрів. У районі Херсона рівень води в Дніпрі знизився на 0,54 метра, і становить 4,18 метри:
"Середній показник відпливу становить 4-5 сантиметрів на годину. Це повʼязується із зменшенням напору (тиску) водосховища. Однак ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю", - зазначають в "Укргідроенерго".
Вказується, що фахівці працюють над варіантами балансування енергосистеми та над тим, щоб у людей була вода.
Водночас в "Укргідроенерго" повідомляють, що на ділянках Дніпра, які живлять водою Північно-Кримський канал, після підриву Каховської ГЕС з’явилися сліди обміління.
Після підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня були затоплені десятки населених пунктів, евакуйовано тисячі людей. Водночас на тимчасово окупованих територіях евакуація спочатку взагалі не проводилася, а потім окупанти заявили, що евакуюватися можуть лише люди з російськими паспортами.
10 червня голова Херсонської ОВА повідомив, що на правобережжі області поступово спадає рівень води, площа затоплення зменшилася майже вдвічі. Однак ситуація залишається дуже важкою. З 10 червня в області обмежили користування водою з Дніпра через високий ступінь забруднення.
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Про це пише УНІАН.
Як зазначили в "Укргідроенерго", за добу рівень води знизився більш ніж на метр, а від моменту підриву - на понад 7 метрів. У районі Херсона рівень води в Дніпрі знизився на 0,54 метра, і становить 4,18 метри:
"Середній показник відпливу становить 4-5 сантиметрів на годину. Це повʼязується із зменшенням напору (тиску) водосховища. Однак ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю", - зазначають в "Укргідроенерго".
Вказується, що фахівці працюють над варіантами балансування енергосистеми та над тим, щоб у людей була вода.
Водночас в "Укргідроенерго" повідомляють, що на ділянках Дніпра, які живлять водою Північно-Кримський канал, після підриву Каховської ГЕС з’явилися сліди обміління.
Після підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня були затоплені десятки населених пунктів, евакуйовано тисячі людей. Водночас на тимчасово окупованих територіях евакуація спочатку взагалі не проводилася, а потім окупанти заявили, що евакуюватися можуть лише люди з російськими паспортами.
10 червня голова Херсонської ОВА повідомив, що на правобережжі області поступово спадає рівень води, площа затоплення зменшилася майже вдвічі. Однак ситуація залишається дуже важкою. З 10 червня в області обмежили користування водою з Дніпра через високий ступінь забруднення.
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