Сили ППО вночі знищили шість «шахедів»





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"Окупанти продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Зокрема, уночі 11 червня 2023 року атаковано прифронтові зони у Харківській та Сумській областях. За попередніми даними, в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили протиповітряної оборони вночі на 11 червня знищили шість "шахедів".Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ."Окупанти продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Зокрема, уночі 11 червня 2023 року атаковано прифронтові зони у Харківській та Сумській областях. За попередніми даними, в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів", - йдеться в повідомленні.

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