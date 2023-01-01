Українські захисники за добу знищили ще 980 російських окупантів

Українські захисники за добу знищили ще 980 російських окупантів
Українські захисники за добу ліквідували ще 980 окупантів, 17 танків та 24 броньованих машини.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3926 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,

артилерійських систем – 3736 (+19) од,

РСЗВ – 601 (+1) од,

засоби ППО ‒ 362 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),

крилаті ракети ‒ 1183 (+7),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 509 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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