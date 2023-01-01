Українські захисники за добу знищили ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 09:20
Українські захисники за добу ліквідували ще 980 окупантів, 17 танків та 24 броньованих машини.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3926 (+17) од,
бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
артилерійських систем – 3736 (+19) од,
РСЗВ – 601 (+1) од,
засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 299 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3926 (+17) од,
бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
артилерійських систем – 3736 (+19) од,
РСЗВ – 601 (+1) од,
засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 299 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
Дані уточнюються.
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