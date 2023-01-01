Українські захисники за добу знищили ще 980 російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3926 (+17) од,



бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,



артилерійських систем – 3736 (+19) од,



РСЗВ – 601 (+1) од,



засоби ППО ‒ 362 (+0) од,



літаків – 314 (+0) од,



гелікоптерів – 299 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),



крилаті ракети ‒ 1183 (+7),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,



спеціальна техніка ‒ 509 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за добу ліквідували ще 980 окупантів, 17 танків та 24 броньованих машини.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,танків ‒ 3926 (+17) од,бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,артилерійських систем – 3736 (+19) од,РСЗВ – 601 (+1) од,засоби ППО ‒ 362 (+0) од,літаків – 314 (+0) од,гелікоптерів – 299 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),крилаті ракети ‒ 1183 (+7),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,спеціальна техніка ‒ 509 (+2).Дані уточнюються.

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