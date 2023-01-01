ЗСУ звільнили Благодатне на Донеччині
Сьогодні, 12:17
Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області.
Про це повідомляють у 68 окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша.
"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне.
Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!". - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі.
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Про це повідомляють у 68 окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша.
"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне.
Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!". - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі.
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