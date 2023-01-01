Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей

Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей
Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 35 людей: серед них - 7 дітей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

На Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, із них: 32 (3821 будинок) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2718 осіб, з яких 190 дітей. Загинуло 5 людей. 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула.

На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 162 тис. абонентів у 34 населених пунктах. Триває підвіз питної та технічної води. Разом з місцевою владою шукаємо можливості повернення стабільного водопостачання громадянам.

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Теги: Росія, Україна, війна, Каховська ГЕС
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