Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
У Маневичах молодь з різних регіонів України відремонтувала приміщення нового молодіжного простору.
Як розповіла Суспільному керівниця громадської організації "ЮсСфера" Яна Романюк, із волинського селища стартувала національна програма залучення молоді до відновлення України "ВідНова:UA".
Хлопці і дівчата, які приїхали у Маневичі за обміном, працювали протягом тижня. Вік учасників молодіжного обміну – від 18 до 35 років.
Загалом приміщення ремонтували 30 молодих людей. "22 учасники з різних міст України, решта місцеві, і от вони протягом п’яти днів працюють на об’єкті до обіду, малюють стіни, роблять усі будівельні роботи. Друга частина дня – були інтерактивні заняття, екскурсії, знайомства з громадою", – сказала Яна Романюк.
Приміщення, в якому діятиме молодіжний простір, було в занедбаному стані.
Представниця Чернігівського обласного молодіжного центру Даша Скалюн розповіла, приїхала на Волинь разом зі своєю командою за новим досвідом.
"Ми приїхали сюди як подивитися місцевість, так і зробити корисну справу, певно дізнатися якийсь новий досвід, і привезти його до нас в Чернігів, або також поділитися своїм досвідом", – говорить дівчина.
Також серед учасників проєкту були жителі Донеччини і Херсонщини. "Більшість нашої молоді залишилось в окупації. Я приїхав для набуття нових навичок, які наділі б впроваджував після деокупації свого міста", – розповів учасник обміну з Бердянська Олександр Джупанов.
Національна програма залучення молоді до відновлення України "ВідНова: UA" реалізовується за підтримки ООН та фінансування урядів Данії та Японії. і слів координатора Ярослава Херапського, на неї виділено 18 тисяч доларів.
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Як розповіла Суспільному керівниця громадської організації "ЮсСфера" Яна Романюк, із волинського селища стартувала національна програма залучення молоді до відновлення України "ВідНова:UA".
Хлопці і дівчата, які приїхали у Маневичі за обміном, працювали протягом тижня. Вік учасників молодіжного обміну – від 18 до 35 років.
Загалом приміщення ремонтували 30 молодих людей. "22 учасники з різних міст України, решта місцеві, і от вони протягом п’яти днів працюють на об’єкті до обіду, малюють стіни, роблять усі будівельні роботи. Друга частина дня – були інтерактивні заняття, екскурсії, знайомства з громадою", – сказала Яна Романюк.
Приміщення, в якому діятиме молодіжний простір, було в занедбаному стані.
Представниця Чернігівського обласного молодіжного центру Даша Скалюн розповіла, приїхала на Волинь разом зі своєю командою за новим досвідом.
"Ми приїхали сюди як подивитися місцевість, так і зробити корисну справу, певно дізнатися якийсь новий досвід, і привезти його до нас в Чернігів, або також поділитися своїм досвідом", – говорить дівчина.
Також серед учасників проєкту були жителі Донеччини і Херсонщини. "Більшість нашої молоді залишилось в окупації. Я приїхав для набуття нових навичок, які наділі б впроваджував після деокупації свого міста", – розповів учасник обміну з Бердянська Олександр Джупанов.
Національна програма залучення молоді до відновлення України "ВідНова: UA" реалізовується за підтримки ООН та фінансування урядів Данії та Японії. і слів координатора Ярослава Херапського, на неї виділено 18 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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