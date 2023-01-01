Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО

Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО
У Маневичах молодь з різних регіонів України відремонтувала приміщення нового молодіжного простору.

Як розповіла Суспільному керівниця громадської організації "ЮсСфера" Яна Романюк, із волинського селища стартувала національна програма залучення молоді до відновлення України "ВідНова:UA".

Хлопці і дівчата, які приїхали у Маневичі за обміном, працювали протягом тижня. Вік учасників молодіжного обміну – від 18 до 35 років.
Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО

Загалом приміщення ремонтували 30 молодих людей. "22 учасники з різних міст України, решта місцеві, і от вони протягом п’яти днів працюють на об’єкті до обіду, малюють стіни, роблять усі будівельні роботи. Друга частина дня – були інтерактивні заняття, екскурсії, знайомства з громадою", – сказала Яна Романюк.

Приміщення, в якому діятиме молодіжний простір, було в занедбаному стані.

Представниця Чернігівського обласного молодіжного центру Даша Скалюн розповіла, приїхала на Волинь разом зі своєю командою за новим досвідом.
Приїхали за обміном: у Маневичах на Волині молодь з різних регіонів України ремонтувала приміщення. ВІДЕО

"Ми приїхали сюди як подивитися місцевість, так і зробити корисну справу, певно дізнатися якийсь новий досвід, і привезти його до нас в Чернігів, або також поділитися своїм досвідом", – говорить дівчина.

Також серед учасників проєкту були жителі Донеччини і Херсонщини. "Більшість нашої молоді залишилось в окупації. Я приїхав для набуття нових навичок, які наділі б впроваджував після деокупації свого міста", – розповів учасник обміну з Бердянська Олександр Джупанов.

Національна програма залучення молоді до відновлення України "ВідНова: UA" реалізовується за підтримки ООН та фінансування урядів Данії та Японії. і слів координатора Ярослава Херапського, на неї виділено 18 тисяч доларів.

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Теги: Ремонт, Маневичі. молодь, Волинь
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