На Волині встановлюють тривожні кнопки у громадських місцях
Сьогодні, 05:10
В рамках соціального проєкту у громадських місцях на Волині поліція охорони встановлює тривожні кнопки, щоб за потреби люди мали доступ до виклику поліції.
Про це розповів Суспільному фахівець з комунікації управління поліції охорони в області Ігор Проценко.
Наразі в області встановлені 20 цілодобових кнопок виклику поліції охорони.
"Був такий випадок взимку. Чоловік на автостанції вийшов з автобуса, а коли повернувся автобус вже поїхав. До початку комендантської години залишалося 15 хвилин. Він натиснув на кнопку, пояснив ситуацію. Його забрали до пункту обігріву, а наступного ранку продовжив свою подорож", – розповів Ігор Проценко.
З його слів, кнопкою можна користуватися, коли ви в небезпеці, потребуєте допомоги, або вас пограбували і по гарячих слідах можна впіймати злочинців. Додає: за хибний виклик — передбачена адміністративна відповідальність.
Всього з терміновим доступом до виклику поліції охорони в області встановлені 427 тривожні кнопки. Частина із них у парках, автостанціях, на зупинках громадського транспорту та магазинах.
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Про це розповів Суспільному фахівець з комунікації управління поліції охорони в області Ігор Проценко.
Наразі в області встановлені 20 цілодобових кнопок виклику поліції охорони.
"Був такий випадок взимку. Чоловік на автостанції вийшов з автобуса, а коли повернувся автобус вже поїхав. До початку комендантської години залишалося 15 хвилин. Він натиснув на кнопку, пояснив ситуацію. Його забрали до пункту обігріву, а наступного ранку продовжив свою подорож", – розповів Ігор Проценко.
З його слів, кнопкою можна користуватися, коли ви в небезпеці, потребуєте допомоги, або вас пограбували і по гарячих слідах можна впіймати злочинців. Додає: за хибний виклик — передбачена адміністративна відповідальність.
Всього з терміновим доступом до виклику поліції охорони в області встановлені 427 тривожні кнопки. Частина із них у парках, автостанціях, на зупинках громадського транспорту та магазинах.
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