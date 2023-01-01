На Волині встановлюють тривожні кнопки у громадських місцях

На Волині встановлюють тривожні кнопки у громадських місцях
В рамках соціального проєкту у громадських місцях на Волині поліція охорони встановлює тривожні кнопки, щоб за потреби люди мали доступ до виклику поліції.

Про це розповів Суспільному фахівець з комунікації управління поліції охорони в області Ігор Проценко.

Наразі в області встановлені 20 цілодобових кнопок виклику поліції охорони.

"Був такий випадок взимку. Чоловік на автостанції вийшов з автобуса, а коли повернувся автобус вже поїхав. До початку комендантської години залишалося 15 хвилин. Він натиснув на кнопку, пояснив ситуацію. Його забрали до пункту обігріву, а наступного ранку продовжив свою подорож", – розповів Ігор Проценко.

З його слів, кнопкою можна користуватися, коли ви в небезпеці, потребуєте допомоги, або вас пограбували і по гарячих слідах можна впіймати злочинців. Додає: за хибний виклик — передбачена адміністративна відповідальність.

Всього з терміновим доступом до виклику поліції охорони в області встановлені 427 тривожні кнопки. Частина із них у парках, автостанціях, на зупинках громадського транспорту та магазинах.

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Теги: тривожні кнопки, поліція, Волинь
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