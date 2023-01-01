На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів
Сьогодні, 10:45
Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пункти.
Про це повідомили у МВС України.
"На Дніпрі у створі поста «Херсон» спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 3,31 м. На Каховському водосховищі у створі поста «Нікополь» відмічається зниження рівня води на 7,73 м. Підтоплено 32 населених пункти на правому березі Дніпра та 14 - на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Херсонській області евакуйовано 2743 особи, у тому числі 205 дітей та 76 маломобільних осіб. Врятовано 702 особи, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.
Розгорнули роботу 14 евакуаційних пунктів.
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Про це повідомили у МВС України.
"На Дніпрі у створі поста «Херсон» спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 3,31 м. На Каховському водосховищі у створі поста «Нікополь» відмічається зниження рівня води на 7,73 м. Підтоплено 32 населених пункти на правому березі Дніпра та 14 - на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Херсонській області евакуйовано 2743 особи, у тому числі 205 дітей та 76 маломобільних осіб. Врятовано 702 особи, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.
Розгорнули роботу 14 евакуаційних пунктів.
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