На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів

На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів
Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пункти.

Про це повідомили у МВС України.

"На Дніпрі у створі поста «Херсон» спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 3,31 м. На Каховському водосховищі у створі поста «Нікополь» відмічається зниження рівня води на 7,73 м. Підтоплено 32 населених пункти на правому березі Дніпра та 14 - на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.
На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів

Зазначається, що у Херсонській області евакуйовано 2743 особи, у тому числі 205 дітей та 76 маломобільних осіб. Врятовано 702 особи, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

Розгорнули роботу 14 евакуаційних пунктів.
На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Херсонщина, підтоплення, Каховська ГЕС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин заплатить понад 7 тисяч штрафу за зрубане три роки тому дерево
Сьогодні, 10:55
На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів
Сьогодні, 10:45
На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП, він у реанімації
Сьогодні, 10:33
Отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни зможе ще одна категорія військових
Сьогодні, 10:25
У Луцьку мешканці багатоповерхівки не можуть потрапити в підвал під час тривоги
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Унаслідок затоплень на Херсонщині та Миколаївщині вже є 5 загиблих і 13 зниклих безвісти Унаслідок затоплень на Херсонщині та Миколаївщині вже є 5 загиблих і 13 зниклих безвісти
09 червень, 15:05
Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів, – перехоплення СБУ Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів, – перехоплення СБУ
09 червень, 10:46
Вода на Херсонщині нарешті починає спадати: за ніч на 20 см, − голова ОВА Вода на Херсонщині нарешті починає спадати: за ніч на 20 см, − голова ОВА
09 червень, 09:45
Росіяни обстріляли школу в Олешках, де збиралися люди із затоплених домівок Росіяни обстріляли школу в Олешках, де збиралися люди із затоплених домівок
08 червень, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин заплатить понад 7 тисяч штрафу за зрубане три роки тому дерево
Сьогодні, 10:55
 0
На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів
Сьогодні, 10:45
 0
На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП, він у реанімації
Сьогодні, 10:33
 0
Отримати статус осіб з інвалідністю внаслідок війни зможе ще одна категорія військових
Сьогодні, 10:25
 0
У Луцьку мешканці багатоповерхівки не можуть потрапити в підвал під час тривоги
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8