На Бахмутському напрямку військові просунулись ще на 700 метрів, – Череватий





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає кореспондент



«Тут (на Бахмутському напрямку – ред.) продовжуються позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно, також пробувати контратакувати. За цю добу відбулося загалом три боєзіткнення на цьому напрямку, 249 разів ворог бив по наших позиціях різними типами артилерії, 2 авіанальоти здійснив. Ми в свою чергу продовжували контратакувати там, де були можливості, і на флангах пройшли від 250 до 700 метрів, посунувши ворога», - підкреслив речник.



При цьому, за його словами, українські військові знищили 66 російських загарбників, ще 86 поранили, трьох взяли в полон.



«Також було знищено дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети «Нона», гаубиця Д-30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад з боєприпасами», - повідомив речник.



Череватий додав, що українські військові намагаються перемагати майстерністю сили противника, що переважають.



Нагадаємо, що

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