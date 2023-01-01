На Бахмутському напрямку військові просунулись ще на 700 метрів, – Череватий

На Бахмутському напрямку військові просунулись ще на 700 метрів, – Череватий
Сили оборони на Бахмутському напрямку впродовж доби пройшли на флангах до 700 метрів, посунувши російських загарбників.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає кореспондент Укрінформу.

«Тут (на Бахмутському напрямку – ред.) продовжуються позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно, також пробувати контратакувати. За цю добу відбулося загалом три боєзіткнення на цьому напрямку, 249 разів ворог бив по наших позиціях різними типами артилерії, 2 авіанальоти здійснив. Ми в свою чергу продовжували контратакувати там, де були можливості, і на флангах пройшли від 250 до 700 метрів, посунувши ворога», - підкреслив речник.

При цьому, за його словами, українські військові знищили 66 російських загарбників, ще 86 поранили, трьох взяли в полон.

«Також було знищено дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети «Нона», гаубиця Д-30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад з боєприпасами», - повідомив речник.

Череватий додав, що українські військові намагаються перемагати майстерністю сили противника, що переважають.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Бахмут
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