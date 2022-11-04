На Запоріжжі українські захисники звільнили від окупантів село Новодарівка

На Запоріжжі українські захисники звільнили від окупантів село Новодарівка
4 червня ЗСУ на Запорізькому напрямку звільнили село Новодарівку, яке було окуповане російськими військами.

Про це сьогодні, 12 червня, повідомили у Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони.

"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село НОВОДАРІВКА. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні сили України звільнили село Сторожеве Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.

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Теги: Росія, Україна, війна. Запоріжжя, село, звільнення
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