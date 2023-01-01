Новий медичний підрозділ волинської бригади тероборони потребує лікарів
Сьогодні, 13:00
Волинська бригада тероборони на базі медичного закладу розгортає новий медичний підрозділ.
Про це інформують на сторінці 100 бригади тероборони у фейсбуці.
Для служби у цьому підрозділі шукають кваліфікованих та вмотивованих лікарів (насамперед терапевтів, хірургів, анестезіологів), фельдшерів, медичних сестер.
Досвід роботи за спеціальністю є обов’язковим. Досвід проходження строкової військової служби є додатковою перевагою.
"На військових медиків поширюються усі соціальні гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в дописі.
Контактна особа – Сергій Сівак, тел. 0955052359. Зв’язок через інтернет месенджери WhatsApp, Signal.
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Про це інформують на сторінці 100 бригади тероборони у фейсбуці.
Для служби у цьому підрозділі шукають кваліфікованих та вмотивованих лікарів (насамперед терапевтів, хірургів, анестезіологів), фельдшерів, медичних сестер.
Досвід роботи за спеціальністю є обов’язковим. Досвід проходження строкової військової служби є додатковою перевагою.
"На військових медиків поширюються усі соціальні гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в дописі.
Контактна особа – Сергій Сівак, тел. 0955052359. Зв’язок через інтернет месенджери WhatsApp, Signal.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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