Новий медичний підрозділ волинської бригади тероборони потребує лікарів





Про це інформують на сторінці 100 бригади тероборони у фейсбуці.



Для служби у цьому підрозділі шукають кваліфікованих та вмотивованих лікарів (насамперед терапевтів, хірургів, анестезіологів), фельдшерів, медичних сестер.



Досвід роботи за спеціальністю є обов’язковим. Досвід проходження строкової військової служби є додатковою перевагою.



"На військових медиків поширюються усі соціальні гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в дописі.



Контактна особа – Сергій Сівак, тел. 0955052359. Зв’язок через інтернет месенджери WhatsApp, Signal.

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