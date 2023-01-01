Новий медичний підрозділ волинської бригади тероборони потребує лікарів

Новий медичний підрозділ волинської бригади тероборони потребує лікарів
Волинська бригада тероборони на базі медичного закладу розгортає новий медичний підрозділ.

Про це інформують на сторінці 100 бригади тероборони у фейсбуці.

Для служби у цьому підрозділі шукають кваліфікованих та вмотивованих лікарів (насамперед терапевтів, хірургів, анестезіологів), фельдшерів, медичних сестер.

Досвід роботи за спеціальністю є обов’язковим. Досвід проходження строкової військової служби є додатковою перевагою.

"На військових медиків поширюються усі соціальні гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться в дописі.

Контактна особа – Сергій Сівак, тел. 0955052359. Зв’язок через інтернет месенджери WhatsApp, Signal.

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Теги: 100 бригада, медпідрозділ
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