Укрзалізниця запустила жіночі купе





Про це Олександр Рудоманов.



Придбати їх до такого купе можна лише у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.



Вартість квитка така ж, як і у звичайному купейному – 678 гривень.



Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.



Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:



– №81 Київ – Ужгород,



– №41 Дніпро – Трускавець,



– №75 Київ – Кривий Ріг,



– №15 Харків – Ясіня.







Нагадаємо, в «Укрзалізниці»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд номер 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон.Про це повідомив журналістПридбати їх до такого купе можна лише у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.Вартість квитка така ж, як і у звичайному купейному – 678 гривень.Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:– №81 Київ – Ужгород,– №41 Дніпро – Трускавець,– №75 Київ – Кривий Ріг,– №15 Харків – Ясіня.Нагадаємо, в «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе.

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