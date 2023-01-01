Укрзалізниця запустила жіночі купе
Сьогодні, 13:30
Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд номер 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон.
Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.
Придбати їх до такого купе можна лише у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.
Вартість квитка така ж, як і у звичайному купейному – 678 гривень.
Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:
– №81 Київ – Ужгород,
– №41 Дніпро – Трускавець,
– №75 Київ – Кривий Ріг,
– №15 Харків – Ясіня.
Нагадаємо, в «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе.
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Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.
Придбати їх до такого купе можна лише у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.
Вартість квитка така ж, як і у звичайному купейному – 678 гривень.
Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:
– №81 Київ – Ужгород,
– №41 Дніпро – Трускавець,
– №75 Київ – Кривий Ріг,
– №15 Харків – Ясіня.
Нагадаємо, в «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе.
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