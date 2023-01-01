В «Укрзалізниці» оголосили, що створять жіночі купе

В «Укрзалізниці» оголосили, що створять жіночі купе
В «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе.

Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко, пише Громадське.

Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Але «цей діалог ще відкритий», пише Шевченко.

Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критерії — попит та відгуки, каже Шевченко.

Купити квиток до жіночого купе можна буде через застосунок «Укрзалізниці». Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе не треба буде.

«Тут буде правильно нагадати, що у 2010-му "Укрзалізниця" вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попит, адже була доступною виключно в касах», — пише Шевченко.

Нагадаємо, протягом тижнів у соцмережах не стихали обговорення щодо домагань до жінок у потягах та ідеї створення спеціальних жіночих купе. На сайті уряду навіть зареєстрували петицію про створення окремих вагонів для жінок та чоловіків.

Безпека у потягах

В «Укрзалізниці» розповіли, що добре вивчили світовий досвід та розуміють, що жіночі купе не стануть панацеєю, а лише тимчасовим посилюючим елементом у комплексі рішень, які «лікуватимуть корінь проблеми».

Компанія також відкидає закиди щодо гендерної сегрегації та наголошує, що задача тут і зараз — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше, допоки будуватиметься системна робота у державі.

«Проблема глибша і потребує системної сексуальної освіти на національному рівні, розмежування понять мужності та агресії у виховному процесі (коли сила не трансформується у вседозволеність), а також реформ судової системи. Але безпека під час воєнного стану — це пріоритет», — пише Шевченко.

Так, в УЗ зазначили, що ключову роль у викоріненні домагань матиме комплекс заходів: тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань.

Наразі всі нові та модернізовані вагони «Укрзалізниці» (близько 15% вагонів у активному використанні) обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника. Для провідників є чіткий алгоритм дій у разі сигналу про домагання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Жіночі купе
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Укрзалізниці» оголосили, що створять жіночі купе
Сьогодні, 05:57
В Україні з початку війни загинуло майже 8900 цивільних, понад 15 тисяч поранено, – ООН
Сьогодні, 03:15
У Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України
Сьогодні, 02:45
Замінити водійські права можна у «Дії»: як це зробити
Сьогодні, 01:07
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В «Укрзалізниці» оголосили, що створять жіночі купе
Сьогодні, 05:57
 0
В Україні з початку війни загинуло майже 8900 цивільних, понад 15 тисяч поранено, – ООН
Сьогодні, 03:15
 0
У Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України
Сьогодні, 02:45
 0
Замінити водійські права можна у «Дії»: як це зробити
Сьогодні, 01:07
 0
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8