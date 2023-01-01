В «Укрзалізниці» оголосили, що створять жіночі купе
Сьогодні, 05:57
В «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе.
Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко, пише Громадське.
Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Але «цей діалог ще відкритий», пише Шевченко.
Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критерії — попит та відгуки, каже Шевченко.
Купити квиток до жіночого купе можна буде через застосунок «Укрзалізниці». Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе не треба буде.
«Тут буде правильно нагадати, що у 2010-му "Укрзалізниця" вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попит, адже була доступною виключно в касах», — пише Шевченко.
Нагадаємо, протягом тижнів у соцмережах не стихали обговорення щодо домагань до жінок у потягах та ідеї створення спеціальних жіночих купе. На сайті уряду навіть зареєстрували петицію про створення окремих вагонів для жінок та чоловіків.
Безпека у потягах
В «Укрзалізниці» розповіли, що добре вивчили світовий досвід та розуміють, що жіночі купе не стануть панацеєю, а лише тимчасовим посилюючим елементом у комплексі рішень, які «лікуватимуть корінь проблеми».
Компанія також відкидає закиди щодо гендерної сегрегації та наголошує, що задача тут і зараз — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше, допоки будуватиметься системна робота у державі.
«Проблема глибша і потребує системної сексуальної освіти на національному рівні, розмежування понять мужності та агресії у виховному процесі (коли сила не трансформується у вседозволеність), а також реформ судової системи. Але безпека під час воєнного стану — це пріоритет», — пише Шевченко.
Так, в УЗ зазначили, що ключову роль у викоріненні домагань матиме комплекс заходів: тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань.
Наразі всі нові та модернізовані вагони «Укрзалізниці» (близько 15% вагонів у активному використанні) обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника. Для провідників є чіткий алгоритм дій у разі сигналу про домагання.
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Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко, пише Громадське.
Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Але «цей діалог ще відкритий», пише Шевченко.
Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критерії — попит та відгуки, каже Шевченко.
Купити квиток до жіночого купе можна буде через застосунок «Укрзалізниці». Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе не треба буде.
«Тут буде правильно нагадати, що у 2010-му "Укрзалізниця" вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попит, адже була доступною виключно в касах», — пише Шевченко.
Нагадаємо, протягом тижнів у соцмережах не стихали обговорення щодо домагань до жінок у потягах та ідеї створення спеціальних жіночих купе. На сайті уряду навіть зареєстрували петицію про створення окремих вагонів для жінок та чоловіків.
Безпека у потягах
В «Укрзалізниці» розповіли, що добре вивчили світовий досвід та розуміють, що жіночі купе не стануть панацеєю, а лише тимчасовим посилюючим елементом у комплексі рішень, які «лікуватимуть корінь проблеми».
Компанія також відкидає закиди щодо гендерної сегрегації та наголошує, що задача тут і зараз — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше, допоки будуватиметься системна робота у державі.
«Проблема глибша і потребує системної сексуальної освіти на національному рівні, розмежування понять мужності та агресії у виховному процесі (коли сила не трансформується у вседозволеність), а також реформ судової системи. Але безпека під час воєнного стану — це пріоритет», — пише Шевченко.
Так, в УЗ зазначили, що ключову роль у викоріненні домагань матиме комплекс заходів: тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань.
Наразі всі нові та модернізовані вагони «Укрзалізниці» (близько 15% вагонів у активному використанні) обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника. Для провідників є чіткий алгоритм дій у разі сигналу про домагання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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