В «Укрзалізниці» оголосили, що створять жіночі купе





Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко, пише



Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Але «цей діалог ще відкритий», пише Шевченко.



Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критерії — попит та відгуки, каже Шевченко.



Купити квиток до жіночого купе можна буде через застосунок «Укрзалізниці». Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе не треба буде.



«Тут буде правильно нагадати, що у 2010-му "Укрзалізниця" вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попит, адже була доступною виключно в касах», — пише Шевченко.



Нагадаємо, протягом тижнів у соцмережах не стихали обговорення щодо домагань до жінок у потягах та ідеї створення спеціальних жіночих купе. На сайті уряду навіть зареєстрували петицію про створення окремих вагонів для жінок та чоловіків.



Безпека у потягах



В «Укрзалізниці» розповіли, що добре вивчили світовий досвід та розуміють, що жіночі купе не стануть панацеєю, а лише тимчасовим посилюючим елементом у комплексі рішень, які «лікуватимуть корінь проблеми».



Компанія також відкидає закиди щодо гендерної сегрегації та наголошує, що задача тут і зараз — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше, допоки будуватиметься системна робота у державі.



«Проблема глибша і потребує системної сексуальної освіти на національному рівні, розмежування понять мужності та агресії у виховному процесі (коли сила не трансформується у вседозволеність), а також реформ судової системи. Але безпека під час воєнного стану — це пріоритет», — пише Шевченко.



Так, в УЗ зазначили, що ключову роль у викоріненні домагань матиме комплекс заходів: тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань.



Наразі всі нові та модернізовані вагони «Укрзалізниці» (близько 15% вагонів у активному використанні) обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника. Для провідників є чіткий алгоритм дій у разі сигналу про домагання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе.Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці», пише Громадське Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Але «цей діалог ще відкритий», пише Шевченко.Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. Критерії — попит та відгуки, каже Шевченко.Купити квиток до жіночого купе можна буде через застосунок «Укрзалізниці». Ця функція буде передбачена в одному з його наступних релізів. Доплачувати за жіноче купе не треба буде.«Тут буде правильно нагадати, що у 2010-му "Укрзалізниця" вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попит, адже була доступною виключно в касах», — пише Шевченко.Нагадаємо, протягом тижнів у соцмережах не стихали обговорення щодо домагань до жінок у потягах та ідеї створення спеціальних жіночих купе. На сайті уряду навіть зареєстрували петицію про створення окремих вагонів для жінок та чоловіків.В «Укрзалізниці» розповіли, що добре вивчили світовий досвід та розуміють, що жіночі купе не стануть панацеєю, а лише тимчасовим посилюючим елементом у комплексі рішень, які «лікуватимуть корінь проблеми».Компанія також відкидає закиди щодо гендерної сегрегації та наголошує, що задача тут і зараз — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше, допоки будуватиметься системна робота у державі.«Проблема глибша і потребує системної сексуальної освіти на національному рівні, розмежування понять мужності та агресії у виховному процесі (коли сила не трансформується у вседозволеність), а також реформ судової системи. Але безпека під час воєнного стану — це пріоритет», — пише Шевченко.Так, в УЗ зазначили, що ключову роль у викоріненні домагань матиме комплекс заходів: тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань.Наразі всі нові та модернізовані вагони «Укрзалізниці» (близько 15% вагонів у активному використанні) обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника. Для провідників є чіткий алгоритм дій у разі сигналу про домагання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію