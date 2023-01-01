Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя з Волині Федора Шилюка
Сьогодні, 07:00
Сьогодні, 24 травня, у Дубечненській громаді зустрінуть загиблого захисника Федора Шилюка.
Про це повідомили у громаді.
"Зустрічаємо Героя, захисника України Шилюка Федора. В Ковель тіло воїна прибуде орієнтовно об 8-9 год. Слідкуйте за повідомленнями у вайбер-групах за можливими змінами у часі. Просимо усіх мешканців громади віддати останню шану Герою та гідно зустріти його. Доземно вклоняємося пам'яті Федора Федоровича, який віддав власне життя за майбутню перемогу", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Зустрічаємо Героя, захисника України Шилюка Федора. В Ковель тіло воїна прибуде орієнтовно об 8-9 год. Слідкуйте за повідомленнями у вайбер-групах за можливими змінами у часі. Просимо усіх мешканців громади віддати останню шану Герою та гідно зустріти його. Доземно вклоняємося пам'яті Федора Федоровича, який віддав власне життя за майбутню перемогу", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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