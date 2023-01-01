Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя з Волині Федора Шилюка

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя з Волині Федора Шилюка
Сьогодні, 24 травня, у Дубечненській громаді зустрінуть загиблого захисника Федора Шилюка.

Про це повідомили у громаді.

"Зустрічаємо Героя, захисника України Шилюка Федора. В Ковель тіло воїна прибуде орієнтовно об 8-9 год. Слідкуйте за повідомленнями у вайбер-групах за можливими змінами у часі. Просимо усіх мешканців громади віддати останню шану Герою та гідно зустріти його. Доземно вклоняємося пам'яті Федора Федоровича, який віддав власне життя за майбутню перемогу", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя з Волині Федора Шилюка
Сьогодні, 07:00
У Луцьку ремонтують декілька дворів. ФОТО
Сьогодні, 06:32
В «Укрзалізниці» оголосили, що створять жіночі купе
Сьогодні, 05:57
В Україні з початку війни загинуло майже 8900 цивільних, понад 15 тисяч поранено, – ООН
Сьогодні, 03:15
У Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України
Сьогодні, 02:45
Схожі новини
Завтра вранці на Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ» Завтра вранці на Волинь прибуде Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
23 травень, 21:16
Воїну з Волині Дмитру Дем'янчуку просять присвоїти звання Героя України Воїну з Волині Дмитру Дем'янчуку просять присвоїти звання Героя України
23 травень, 09:50
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Ігорем Козачуком Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Ігорем Козачуком
22 травень, 11:51
Реабілітація військових у Луцьку: майже 30 захисників побували у музеї військової техніки. ВІДЕО Реабілітація військових у Луцьку: майже 30 захисників побували у музеї військової техніки. ВІДЕО
20 травень, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя з Волині Федора Шилюка
Сьогодні, 07:00
 0
У Луцьку ремонтують декілька дворів. ФОТО
Сьогодні, 06:32
 0
В «Укрзалізниці» оголосили, що створять жіночі купе
Сьогодні, 05:57
 0
В Україні з початку війни загинуло майже 8900 цивільних, понад 15 тисяч поранено, – ООН
Сьогодні, 03:15
 0
У Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України
Сьогодні, 02:45
 0
Медіа
відео
1/8