Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя з Волині Федора Шилюка

Федора Шилюка.



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"Зустрічаємо Героя, захисника України Шилюка Федора. В Ковель тіло воїна прибуде орієнтовно об 8-9 год. Слідкуйте за повідомленнями у вайбер-групах за можливими змінами у часі. Просимо усіх мешканців громади віддати останню шану Герою та гідно зустріти його. Доземно вклоняємося пам'яті Федора Федоровича, який віддав власне життя за майбутню перемогу", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 травня, у Дубечненській громаді зустрінуть загиблого захисникаПро це повідомили у громаді."Зустрічаємо Героя, захисника України Шилюка Федора. В Ковель тіло воїна прибуде орієнтовно об 8-9 год. Слідкуйте за повідомленнями у вайбер-групах за можливими змінами у часі. Просимо усіх мешканців громади віддати останню шану Герою та гідно зустріти його. Доземно вклоняємося пам'яті Федора Федоровича, який віддав власне життя за майбутню перемогу", - йдеться в повідомленні.

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