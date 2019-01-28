На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО

На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
Свято-Георгіївська громада села Седлище, що на Старовижівщині, приєдналася до Православної церкви України.

Про це повідомив настоятель храму Василія Великого у Старій Вижівці Іван Зеленко.

"Вітаю Свято-Георгіївську громаду с.Седлище у складі Волинської єпархії Православної Церкви України! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни 49 релігійних громад на Волині, які були під юрисдикцією УПЦ МП, офіційно перейшли до ПЦУ. В області загалом зареєстровано 523 релігійні громади, що у підпорядкуванні Української православної церкви.
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО

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Теги: Волинь, ПЦУ, храм
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