На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 08:01
Свято-Георгіївська громада села Седлище, що на Старовижівщині, приєдналася до Православної церкви України.
Про це повідомив настоятель храму Василія Великого у Старій Вижівці Іван Зеленко.
"Вітаю Свято-Георгіївську громаду с.Седлище у складі Волинської єпархії Православної Церкви України! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни 49 релігійних громад на Волині, які були під юрисдикцією УПЦ МП, офіційно перейшли до ПЦУ. В області загалом зареєстровано 523 релігійні громади, що у підпорядкуванні Української православної церкви.
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Про це повідомив настоятель храму Василія Великого у Старій Вижівці Іван Зеленко.
"Вітаю Свято-Георгіївську громаду с.Седлище у складі Волинської єпархії Православної Церкви України! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни 49 релігійних громад на Волині, які були під юрисдикцією УПЦ МП, офіційно перейшли до ПЦУ. В області загалом зареєстровано 523 релігійні громади, що у підпорядкуванні Української православної церкви.
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