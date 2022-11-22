З початку повномасштабної війни майже пів сотні парафій на Волині перейшли з УПЦ до ПЦУ
Сьогодні, 09:40
Від початку повномасштабної війни 49 релігійних громад на Волині, які були під юрисдикцією УПЦ МП, офіційно перейшли до ПЦУ.
Про це розповів у коментарі Суспільному головний спеціаліст з питань релігій та національностей обласної військової адміністрації Василь Гайдук.
Із січня 2019 року, опісля ухвалення відповідного закону, на Волині до Православної церкви України загалом перейшло 154 релігійні громади, які були під юрисдикцією УПЦ.
"Ще дооформлюють документи про перехід близько шести релігійних громад. Останнім часом такого сплеску зміни підлеглості ми не бачимо. У нас це відбувається у мирний спосіб", – додав спеціаліст.
Зі слів Василя Гайдука, на сьогодні в області загалом зареєстровано 523 релігійні громади, що у підпорядкуванні Української православної церкви.
Нагадуємо, що Росія використовує релігію як зброю.
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Про це розповів у коментарі Суспільному головний спеціаліст з питань релігій та національностей обласної військової адміністрації Василь Гайдук.
Із січня 2019 року, опісля ухвалення відповідного закону, на Волині до Православної церкви України загалом перейшло 154 релігійні громади, які були під юрисдикцією УПЦ.
"Ще дооформлюють документи про перехід близько шести релігійних громад. Останнім часом такого сплеску зміни підлеглості ми не бачимо. У нас це відбувається у мирний спосіб", – додав спеціаліст.
Зі слів Василя Гайдука, на сьогодні в області загалом зареєстровано 523 релігійні громади, що у підпорядкуванні Української православної церкви.
Нагадуємо, що Росія використовує релігію як зброю.
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