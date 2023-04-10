Росія використовує релігію як зброю, – ISW





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Експерти зазначають, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю для дискредитації України на міжнародній арені та використовує інформаційні операції на релігійному ґрунті для досягнення військових цілей, незважаючи на те, що сама здійснює грубі порушення релігійної свободи в окупованій Україні.



Також у звіті йдеться про те, що Росія може використати наближення православного свята Великодня 16 квітня, щоб затримати український контрнаступ, закликаючи до припинення вогню з поваги до православної релігії, незважаючи на те, що сама не демонструє такої поваги до релігії на окупованих нею територіях.



"Російські релігійні переслідування, ймовірно, також є частиною триваючої російської кампанії культурного геноциду та етнічних чисток, спрямованої на знищення ідеї незалежної української нації та Православної церкви України", – зазначають фахівці.



Російська окупаційна влада, ймовірно, проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань в окупованій Україні.



За даними інституту, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські солдати або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні.



Зазначається, що російська влада закрила, "націоналізувала" або примусово перетворила щонайменше 26 культових споруд на підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського патріархату, вбила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також розграбувала, осквернила або навмисно зруйнувала щонайменше 13 культових споруд на території окупованої України.



У звіті підсумовують: ці випадки релігійних репресій, швидше за все, не є поодинокими інцидентами, а скоріше частиною цілеспрямованої кампанії, спрямованої на систематичне викорінення "небажаних" релігійних організацій в Україні та просування Московського Патріархату.



Фахівці також зазначають, що російська влада систематично придушує релігійну свободу в Росії, що є питанням державної політики.



Вони додають, що Росія застосовує свою державну політику систематичних релігійних переслідувань на окупованих територіях України.



Хоча, з іншого боку, Кремль позиціонує себе як захисник християнства загалом і східного православ'я зокрема.



Свідчення очевидців вказують на те, що російська влада, схоже, націлилася на ПЦУ через її українськість.



За даними інституту, російські окупаційні війська також націлилися на інші конфесії, які є виразно українськими в культурному плані.



Крім того, загарбники також репресують протестантську меншину в Україні.



За свідченнями очевидців, поведінка російських солдатів по відношенню до протестантів в окупованій Україні є жорстокою.



"Кремль продовжує інформаційну операцію, спрямовану на неправдиве зображення Росії як релігійно толерантної держави, водночас свідомо придушуючи релігійні свободи в Україні", – зазначають у звіті.



Крім того, вважають експерти, Кремль особливо зацікавлений у звинуваченні українського уряду в переслідуванні Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП).



Також, вказують фахівці, Кремль може закликати до припинення вогню на православний Великдень 16 квітня, як це було на православне Різдво в січні 2023 р.



На їхню думку, "така пауза принесе непропорційно велику користь російським військам і дозволить їм закріпити свої здобутки в Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України навесні 2023 року".



В інституті зазначають: "Однак жоден учасник бойових дій не зобов'язаний погоджуватися на припинення вогню з релігійних чи будь-яких інших міркувань. Якщо Росія запропонує, а Україна відмовиться від припинення вогню на православний Великдень, Кремль тим самим не продемонструє більшої відданості захисту християнства чи християнських цінностей і не покаже, що Київ відкидає ці цінності. Путін просто вкотре продемонструє свій цинізм".



Ключові моменти від ISW про військові дії за 9 квітня:



Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прямо розкритикував підхід МЗС Росії до головування Росії в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) і запропонував свій власний список пунктів порядку денного для РБ ООН, що, ймовірно, є демонстративним актом, спрямованим на підтримку його позицій в російській ультранаціоналістичній спільноті і сприяння його непрямим зусиллям показати себе як президента Росії в якийсь момент в майбутньому.



Керівник українського об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська зосередили 113 батальйонно-тактичних груп (БТГр) на Запорізькому напрямку та 205 БТГр на Донецькому напрямку.



Російські війська провели обмежені наземні обстріли на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Речник української Східної групи військ Сергій Череватий заявив, що на цих напрямках відбулося сім бойових зіткнень.



Російські війська продовжували наземні обстріли в Бахмуті та його околицях, а також на лінії Авдіївка-Донецьк. Череватий заявив, що в Бахмуті з'явилися російські повітряно-десантні війська. Російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів у південній частині Бахмута 9 квітня.



Голова незалежної російської правозахисної організації "Русь сидящая за решеткой" Ольга Романова заявила 8 квітня, що призовники почали підписувати 18-місячні контракти з Міністерством оборони Росії.



Російські окупаційні чиновники, ймовірно, продовжують використовувати схеми медичного переміщення для депортації українських дітей до Росії. Голова "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що російські медичні фахівці оглянули понад 94 000 дітей у Луганській області, і що окупаційні чиновники відправили тисячі дітей з Луганської області до російських федеральних клінік, більшість з яких, ймовірно, знаходяться в Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що "Росія продовжує використовувати релігію як зброю".Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.Експерти зазначають, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю для дискредитації України на міжнародній арені та використовує інформаційні операції на релігійному ґрунті для досягнення військових цілей, незважаючи на те, що сама здійснює грубі порушення релігійної свободи в окупованій Україні.Також у звіті йдеться про те, що Росія може використати наближення православного свята Великодня 16 квітня, щоб затримати український контрнаступ, закликаючи до припинення вогню з поваги до православної релігії, незважаючи на те, що сама не демонструє такої поваги до релігії на окупованих нею територіях."Російські релігійні переслідування, ймовірно, також є частиною триваючої російської кампанії культурного геноциду та етнічних чисток, спрямованої на знищення ідеї незалежної української нації та Православної церкви України", – зазначають фахівці.Російська окупаційна влада, ймовірно, проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань в окупованій Україні.За даними інституту, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські солдати або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні.Зазначається, що російська влада закрила, "націоналізувала" або примусово перетворила щонайменше 26 культових споруд на підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського патріархату, вбила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також розграбувала, осквернила або навмисно зруйнувала щонайменше 13 культових споруд на території окупованої України.У звіті підсумовують: ці випадки релігійних репресій, швидше за все, не є поодинокими інцидентами, а скоріше частиною цілеспрямованої кампанії, спрямованої на систематичне викорінення "небажаних" релігійних організацій в Україні та просування Московського Патріархату.Фахівці також зазначають, що російська влада систематично придушує релігійну свободу в Росії, що є питанням державної політики.Вони додають, що Росія застосовує свою державну політику систематичних релігійних переслідувань на окупованих територіях України.Хоча, з іншого боку, Кремль позиціонує себе як захисник християнства загалом і східного православ'я зокрема.Свідчення очевидців вказують на те, що російська влада, схоже, націлилася на ПЦУ через її українськість.За даними інституту, російські окупаційні війська також націлилися на інші конфесії, які є виразно українськими в культурному плані.Крім того, загарбники також репресують протестантську меншину в Україні.За свідченнями очевидців, поведінка російських солдатів по відношенню до протестантів в окупованій Україні є жорстокою."Кремль продовжує інформаційну операцію, спрямовану на неправдиве зображення Росії як релігійно толерантної держави, водночас свідомо придушуючи релігійні свободи в Україні", – зазначають у звіті.Крім того, вважають експерти, Кремль особливо зацікавлений у звинуваченні українського уряду в переслідуванні Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП).Також, вказують фахівці, Кремль може закликати до припинення вогню на православний Великдень 16 квітня, як це було на православне Різдво в січні 2023 р.На їхню думку, "така пауза принесе непропорційно велику користь російським військам і дозволить їм закріпити свої здобутки в Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України навесні 2023 року".В інституті зазначають: "Однак жоден учасник бойових дій не зобов'язаний погоджуватися на припинення вогню з релігійних чи будь-яких інших міркувань. Якщо Росія запропонує, а Україна відмовиться від припинення вогню на православний Великдень, Кремль тим самим не продемонструє більшої відданості захисту християнства чи християнських цінностей і не покаже, що Київ відкидає ці цінності. Путін просто вкотре продемонструє свій цинізм".Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прямо розкритикував підхід МЗС Росії до головування Росії в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) і запропонував свій власний список пунктів порядку денного для РБ ООН, що, ймовірно, є демонстративним актом, спрямованим на підтримку його позицій в російській ультранаціоналістичній спільноті і сприяння його непрямим зусиллям показати себе як президента Росії в якийсь момент в майбутньому.Керівник українського об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська зосередили 113 батальйонно-тактичних груп (БТГр) на Запорізькому напрямку та 205 БТГр на Донецькому напрямку.Російські війська провели обмежені наземні обстріли на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Речник української Східної групи військ Сергій Череватий заявив, що на цих напрямках відбулося сім бойових зіткнень.Російські війська продовжували наземні обстріли в Бахмуті та його околицях, а також на лінії Авдіївка-Донецьк. Череватий заявив, що в Бахмуті з'явилися російські повітряно-десантні війська. Російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів у південній частині Бахмута 9 квітня.Голова незалежної російської правозахисної організації "Русь сидящая за решеткой" Ольга Романова заявила 8 квітня, що призовники почали підписувати 18-місячні контракти з Міністерством оборони Росії.Російські окупаційні чиновники, ймовірно, продовжують використовувати схеми медичного переміщення для депортації українських дітей до Росії. Голова "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що російські медичні фахівці оглянули понад 94 000 дітей у Луганській області, і що окупаційні чиновники відправили тисячі дітей з Луганської області до російських федеральних клінік, більшість з яких, ймовірно, знаходяться в Росії.

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