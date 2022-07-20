На Волині п'яний чоловік накинувся на поліцейських із сокирою

На Волині п'яний чоловік накинувся на поліцейських із сокирою
46-річному волинянину, який намагався завдати тілесних ушкоджень поліцейським сокирою, оголосили підозру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 7 квітня, в одному з сіл Володимирського району.

Наряд групи реагування патрульної поліції прибув на виклик про вчинення домашнього насильства чоловіком щодо жінки.

Після відібрання заяв і оформлення матеріалів поліцейські склали на кривдника, в якого були ознаки сп’яніння, протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Опісля чоловік пішов до будинку та вибіг звідти з сокирою, яку пожбурив у бік поліцейських, намагаючись завдати їм тілесних ушкоджень. Також він викрикував погрози на адресу правоохоронців і не реагував на законні вимоги припинити правопорушення.

Зловмисник був одразу затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські не постраждали.

Йому вже оголошена підозра за ст. 345 КК України. Далі 46-річному порушнику обиратимуть запобіжний захід. Йдеться про ст. 345 Кримінального Кодексу України - погроза щодо працівника правоохоронного органу.

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Теги: Волинянин, сокира, поліцейські, підозра
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