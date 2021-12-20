У Луцьку 18-річний хлопець під час сварки вдарив чоловіка ножем

У Луцьку 18-річний хлопець під час сварки вдарив чоловіка ножем
У Луцьку поліцейські затримали 18-річного зловмисника, який вдарив чоловіка ножем.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У суботу, 8 квітня, близько 23 вечора у Луцьку між двома чоловіками виник словесний конфлікт, в результаті якого один з них наніс своєму опоненту декілька ударів предметом, схожим на ніж.

Внаслідок нанесених ударів потерпілий отримав різного ступеня колоті тілесні ушкодження. Його було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

На місці події працювали медики, патрульні та слідчо-оперативна група. В результаті проведених заходів працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено особу зловмисника.

Ним виявився 18-річний мешканець Луцька. Правоохоронці затримали його у порядку статті 208 КПК України. Він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до рішення суду.

Нині слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 КК України. Зловмиснику було оголошено про підозру у вчиненні злочину.

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Теги: Луцьк, ніж, поранення, зловмисник
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