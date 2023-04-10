У Білорусі запланували нову хвилю прихованої мобілізації





Про це повідомляє Хартыя'97, передає



Видання з посиланням на Міністерство оборони Білорусі повідомляє, що неназвана кількість військовозобов'язаних білорусів буде покликана для навчань в одному з батальйонів охорони та обслуговування аеродромів.



«Метою навчань назвали оцінку готовності та здібності батальйону до виконання завдань із призначення», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що з покликаними із запасу військовозобов'язаними проводять анкетування та особисті бесіди, таким чином збираючи соціально-демографічні дані.



«Також закликають до армії не лише людей. В одному із з'єднань, яке залучається до перевірки бойової готовності, влаштували пункт прийому техніки, куди надходять машини, «передані з народного господарства», - додали у ЗМІ.



Видання нагадує, що 3 квітня у Білорусі розпочали чергову перевірку бойової готовності армії.



«Роздати повістки заздалегідь у військкоматах не встигли, тож людей забирають раптово, навіть багатьом не дають зібратися. Іноді військовозобов'язаних забирають до збірних пунктів навіть уночі», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі збираються скликати на навчання військовозобов'язаних, проте правозахисні організації називають це «прихованою мобілізацією».Про це повідомляє Хартыя'97, передає Слово і Діло. Видання з посиланням на Міністерство оборони Білорусі повідомляє, що неназвана кількість військовозобов'язаних білорусів буде покликана для навчань в одному з батальйонів охорони та обслуговування аеродромів.«Метою навчань назвали оцінку готовності та здібності батальйону до виконання завдань із призначення», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що з покликаними із запасу військовозобов'язаними проводять анкетування та особисті бесіди, таким чином збираючи соціально-демографічні дані.«Також закликають до армії не лише людей. В одному із з'єднань, яке залучається до перевірки бойової готовності, влаштували пункт прийому техніки, куди надходять машини, «передані з народного господарства», - додали у ЗМІ.Видання нагадує, що 3 квітня у Білорусі розпочали чергову перевірку бойової готовності армії.«Роздати повістки заздалегідь у військкоматах не встигли, тож людей забирають раптово, навіть багатьом не дають зібратися. Іноді військовозобов'язаних забирають до збірних пунктів навіть уночі», - йдеться у повідомленні.

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