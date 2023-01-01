Волинь прийняла понад 77 тисяч внутрішніх переселенців





Про це повідомили в ОВА.



Впродовж минулого тижня у нашій області знайшли прихисток ще 78 переселенців.



Наразі на Волині проживає та має статус ВПО 54 212 людей. Це становить 38 776 сімей, у яких 15 852 – діти.



Серед внутрішньо переміщених осіб:



- 2 257 людей з інвалідністю;

- 7 514 пенсіонерів;

- 88 багатодітних сімей;

- 8 сімей батьків-одинаків.

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