Волинь прийняла понад 77 тисяч внутрішніх переселенців
Сьогодні, 12:30
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Волинь прийняла 77 233 вимушено евакуйовані особи з інших регіонів.
Про це повідомили в ОВА.
Впродовж минулого тижня у нашій області знайшли прихисток ще 78 переселенців.
Наразі на Волині проживає та має статус ВПО 54 212 людей. Це становить 38 776 сімей, у яких 15 852 – діти.
Серед внутрішньо переміщених осіб:
- 2 257 людей з інвалідністю;
- 7 514 пенсіонерів;
- 88 багатодітних сімей;
- 8 сімей батьків-одинаків.
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Про це повідомили в ОВА.
Впродовж минулого тижня у нашій області знайшли прихисток ще 78 переселенців.
Наразі на Волині проживає та має статус ВПО 54 212 людей. Це становить 38 776 сімей, у яких 15 852 – діти.
Серед внутрішньо переміщених осіб:
- 2 257 людей з інвалідністю;
- 7 514 пенсіонерів;
- 88 багатодітних сімей;
- 8 сімей батьків-одинаків.
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