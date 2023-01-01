Волинь прийняла понад 77 тисяч внутрішніх переселенців

Волинь прийняла понад 77 тисяч внутрішніх переселенців
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Волинь прийняла 77 233 вимушено евакуйовані особи з інших регіонів.

Про це повідомили в ОВА.

Впродовж минулого тижня у нашій області знайшли прихисток ще 78 переселенців.

Наразі на Волині проживає та має статус ВПО 54 212 людей. Це становить 38 776 сімей, у яких 15 852 – діти.

Серед внутрішньо переміщених осіб:

- 2 257 людей з інвалідністю;
- 7 514 пенсіонерів;
- 88 багатодітних сімей;
- 8 сімей батьків-одинаків.

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Теги: ВПО, Волинь, переселенці
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