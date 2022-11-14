Волинські капелани отримали військові звання

Олександр Вронський і Володимир Труш.



Про це



Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав священників із завершенням офіційного навчання – курсів підвищення кваліфікації з питань військового капеланства – та благословив перших випускників, серед яких і волиняни.



Урочистості проходили в соборі Святої Софії – Премудрості Божої м. Києва за участю п'ятьох очільників різних конфесій та релігійних організацій. Захід розпочали з молитви за Україну.



Потім предстоятелі освятили почесний стяг Служби військового капеланства ЗСУ. Тоді ж відбулася церемонія вручення дипломів і шевронів.



Перший офіційний випуск тридцяти душпастирів пройшов у суботу п'ятого тижня Великого посту. Навчалися на базі Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка з 20 лютого.



Згідно із Законом України «Про Службу військового капеланства», який набув чинності 30.11.2021 р., панотці отримують офіцерське звання та відповідне грошове забезпечення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молодшими лейтенантами стали клірики Волинської єпархії ПЦУ протоієреїПро це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.Митрополит Київський і всієї Українипривітав священників із завершенням офіційного навчання – курсів підвищення кваліфікації з питань військового капеланства – та благословив перших випускників, серед яких і волиняни.Урочистості проходили в соборі Святої Софії – Премудрості Божої м. Києва за участю п'ятьох очільників різних конфесій та релігійних організацій. Захід розпочали з молитви за Україну.Потім предстоятелі освятили почесний стяг Служби військового капеланства ЗСУ. Тоді ж відбулася церемонія вручення дипломів і шевронів.Перший офіційний випуск тридцяти душпастирів пройшов у суботу п'ятого тижня Великого посту. Навчалися на базі Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка з 20 лютого.Згідно із Законом України «Про Службу військового капеланства», який набув чинності 30.11.2021 р., панотці отримують офіцерське звання та відповідне грошове забезпечення.

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