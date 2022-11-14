Волинські капелани отримали військові звання

Волинські капелани отримали військові звання
Молодшими лейтенантами стали клірики Волинської єпархії ПЦУ протоієреї Олександр Вронський і Володимир Труш.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав священників із завершенням офіційного навчання – курсів підвищення кваліфікації з питань військового капеланства – та благословив перших випускників, серед яких і волиняни.

Урочистості проходили в соборі Святої Софії – Премудрості Божої м. Києва за участю п'ятьох очільників різних конфесій та релігійних організацій. Захід розпочали з молитви за Україну.

Потім предстоятелі освятили почесний стяг Служби військового капеланства ЗСУ. Тоді ж відбулася церемонія вручення дипломів і шевронів.

Перший офіційний випуск тридцяти душпастирів пройшов у суботу п'ятого тижня Великого посту. Навчалися на базі Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка з 20 лютого.
Волинські капелани отримали військові звання

Згідно із Законом України «Про Службу військового капеланства», який набув чинності 30.11.2021 р., панотці отримують офіцерське звання та відповідне грошове забезпечення.

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Теги: Волинь, капелани
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