Волинські капелани отримали військові звання
Сьогодні, 12:15
Молодшими лейтенантами стали клірики Волинської єпархії ПЦУ протоієреї Олександр Вронський і Володимир Труш.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав священників із завершенням офіційного навчання – курсів підвищення кваліфікації з питань військового капеланства – та благословив перших випускників, серед яких і волиняни.
Урочистості проходили в соборі Святої Софії – Премудрості Божої м. Києва за участю п'ятьох очільників різних конфесій та релігійних організацій. Захід розпочали з молитви за Україну.
Потім предстоятелі освятили почесний стяг Служби військового капеланства ЗСУ. Тоді ж відбулася церемонія вручення дипломів і шевронів.
Перший офіційний випуск тридцяти душпастирів пройшов у суботу п'ятого тижня Великого посту. Навчалися на базі Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка з 20 лютого.
Згідно із Законом України «Про Службу військового капеланства», який набув чинності 30.11.2021 р., панотці отримують офіцерське звання та відповідне грошове забезпечення.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав священників із завершенням офіційного навчання – курсів підвищення кваліфікації з питань військового капеланства – та благословив перших випускників, серед яких і волиняни.
Урочистості проходили в соборі Святої Софії – Премудрості Божої м. Києва за участю п'ятьох очільників різних конфесій та релігійних організацій. Захід розпочали з молитви за Україну.
Потім предстоятелі освятили почесний стяг Служби військового капеланства ЗСУ. Тоді ж відбулася церемонія вручення дипломів і шевронів.
Перший офіційний випуск тридцяти душпастирів пройшов у суботу п'ятого тижня Великого посту. Навчалися на базі Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка з 20 лютого.
Згідно із Законом України «Про Службу військового капеланства», який набув чинності 30.11.2021 р., панотці отримують офіцерське звання та відповідне грошове забезпечення.
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