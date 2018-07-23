На Волині Audi злетів з дороги: двоє людей потрапили до лікарні. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок автопригоди постраждали водій та 20-річний пасажир транспортного засобу. Їх обох шпиталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 квітня поблизу селища Любешів у кювет злетів легковик Audi A4, за кермом якого перебував 26-річний місцевий житель.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригоди постраждали водій та 20-річний пасажир транспортного засобу. Їх обох шпиталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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