На Волині Audi злетів з дороги: двоє людей потрапили до лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:11
9 квітня поблизу селища Любешів у кювет злетів легковик Audi A4, за кермом якого перебував 26-річний місцевий житель.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок автопригоди постраждали водій та 20-річний пасажир транспортного засобу. Їх обох шпиталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок автопригоди постраждали водій та 20-річний пасажир транспортного засобу. Їх обох шпиталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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