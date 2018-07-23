На Волині Audi злетів з дороги: двоє людей потрапили до лікарні. ФОТО

На Волині Audi злетів з дороги: двоє людей потрапили до лікарні. ФОТО
9 квітня поблизу селища Любешів у кювет злетів легковик Audi A4, за кермом якого перебував 26-річний місцевий житель.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди постраждали водій та 20-річний пасажир транспортного засобу. Їх обох шпиталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

На Волині Audi злетів з дороги: двоє людей потрапили до лікарні. ФОТО


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Теги: ДТП, Любешів
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