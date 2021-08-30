У Луцькому районі п'яний водій збив 13-річного велосипедиста

У Луцькому районі п'яний водій збив 13-річного велосипедиста
9 квітня поблизу селища Цумань Луцького району 33-річний водій автомобіля Volkswagen допустив наїзд на велосипедиста, 13-річного жителя району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Хлопчика з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.

Водій транспортного засобу перебував у стані сп’яніння.

За цим фактом поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння

Триває слідство.

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Теги: Цумань, ДТП
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