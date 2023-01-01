На Волині мотоцикліст не впорався з керуванням і впав: пасажира госпіталізували

На Волині мотоцикліст не впорався з керуванням і впав: пасажира госпіталізували
9 квітня, на автодорозі між селами Гута-Боровенська та Оленине, 16-річний житель Камінь-Каширського району не впорався з керуванням мотоциклом Loncin LX250GY-3 та впав.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У результаті падіння 15-річний пассажир двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської ЦРЛ.

За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на одній із вулиць ускладнений рух через ремонт дороги
Сьогодні, 11:00
У Луцькому районі п'яний водій збив 13-річного велосипедиста
Сьогодні, 10:45
На Волині мотоцикліст не впорався з керуванням і впав: пасажира госпіталізували
Сьогодні, 10:41
На Волині сталася смертельна аварія
Сьогодні, 10:12
РФ незаконно вивезла та утримує 4396 українських дітей-сиріт
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
Постраждалий в ДТП у Луцьку мотоцикліст – у важкому стані: збирають кошти на лікування Постраждалий в ДТП у Луцьку мотоцикліст – у важкому стані: збирають кошти на лікування
03 квітень, 11:15
Показали момент зіткнення автомобіля та мотоцикла в Луцьку Показали момент зіткнення автомобіля та мотоцикла в Луцьку
01 квітень, 16:00
Розшукують водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік, залишивши авто Розшукують водія, який збив мотоцикліста у Луцьку та втік, залишивши авто
31 березень, 10:10
У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО У Торчині в ДТП загинув мотоцикліст. ФОТО
23 березень, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вирвав з рук сумку: патрульні затримали злодія
Сьогодні, 11:22
 0
На Волині Audi злетів з дороги: двоє людей потрапили до лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:11
 0
У Луцьку на одній із вулиць ускладнений рух через ремонт дороги
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцькому районі п'яний водій збив 13-річного велосипедиста
Сьогодні, 10:45
 0
На Волині мотоцикліст не впорався з керуванням і впав: пасажира госпіталізували
Сьогодні, 10:41
 0
Медіа
відео
1/8