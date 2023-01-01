На Волині мотоцикліст не впорався з керуванням і впав: пасажира госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У результаті падіння 15-річний пассажир двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської ЦРЛ.



За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 квітня, на автодорозі між селами Гута-Боровенська та Оленине, 16-річний житель Камінь-Каширського району не впорався з керуванням мотоциклом Loncin LX250GY-3 та впав.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У результаті падіння 15-річний пассажир двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської ЦРЛ.За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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