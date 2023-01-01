На Волині мотоцикліст не впорався з керуванням і впав: пасажира госпіталізували
Сьогодні, 10:41
9 квітня, на автодорозі між селами Гута-Боровенська та Оленине, 16-річний житель Камінь-Каширського району не впорався з керуванням мотоциклом Loncin LX250GY-3 та впав.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У результаті падіння 15-річний пассажир двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської ЦРЛ.
За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У результаті падіння 15-річний пассажир двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Камінь-Каширської ЦРЛ.
За фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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