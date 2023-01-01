РФ незаконно вивезла та утримує 4396 українських дітей-сиріт

РФ незаконно вивезла та утримує 4396 українських дітей-сиріт
До росії незаконно вивезли та утримують 4396 українських дітей-сиріт – нині формується міжнародна коаліція для їх повернення до України.

Про це Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила в ефірі телеканалу «Рада», передає УНН.

Верещук, як повідомили у Мінреінтеграції, вказала, що «Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт».

Тому Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей під головуванням Андрія Єрмака працює над формуванням міжнародної коаліції, завданням якої буде повернення українських дітей-сиріт і покарання винних у злочинах проти українських дітей.

«У цій справі нам дуже важлива допомога світової спільноти. Наразі вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші. Також має бути посередник. Ним може бути будь-хто: Міжнародний комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо. Сподіваюся, що незабаром така платформа почне діяти», – резюмувала Верещук.

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Теги: діти-сироти, Україна, Росія, депортовані
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