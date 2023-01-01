«Витік» секретних документів Пентагону призвів до зміни деяких військових планів України, – CNN





Як повідомляє CNN, таку інформацію виданню надало джерело близьке до президента Володимира Зеленського, пише



У матеріалі ідеться про викриття США у їхньому шпигуванні за союзниками. Документи, котрі були розкриті внаслідок "витоку", показують масштаби прослуховування не лише ворогів, а і ключових партнерів, у тому числі і Україну, Ізраїль та Південну Корею.



Це шпигунство викликало занепокоєння у американських чиновників, котрі побоюються погіршення стосунків з союзниками. Окрім цього тепер під загрозою чутливі джерела для отримання інформації.



У суворо секретних документах розкривають ключові недоліки українського озброєння, ППО, розмірів і готовності батальйонів у критичний момент війни , коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти росіян. Це відбулося у той момент, коли Вашингтон і Київ почали розробляти більш взаємно довірливі стосунки над обміном розвідданими.



Інші документи показують масштаб проникнення США в російське міністерство оборони та ПВК "Вагнера". Отримання інформації відбулося в основному через перехоплені комунікації та людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або піддані небезпеці.



У США уже почали розслідування цього інциденту. Заступник прес-секретаря Міноборони Штатів Сабріна Сінгх у неділю заявила, що Пентагон підтримав "міжвідомчі зусилля" для оцінки впливу "витоку".



"Міністерство оборони продовжує розглядати та оцінювати достовірність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та суворо секретні матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографованих документів на національну безпеку США та наших союзників і партнерів", - сказала Сінгх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна змінила свої плани щодо військових операцій через нещодавній "витік" секретних документів Пентагону.Як повідомляє CNN, таку інформацію виданню надало джерело близьке до президента, пише УНІАН У матеріалі ідеться про викриття США у їхньому шпигуванні за союзниками. Документи, котрі були розкриті внаслідок "витоку", показують масштаби прослуховування не лише ворогів, а і ключових партнерів, у тому числі і Україну, Ізраїль та Південну Корею.Це шпигунство викликало занепокоєння у американських чиновників, котрі побоюються погіршення стосунків з союзниками. Окрім цього тепер під загрозою чутливі джерела для отримання інформації.У суворо секретних документах розкривають ключові недоліки українського озброєння, ППО, розмірів і готовності батальйонів у критичний момент війни , коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти росіян. Це відбулося у той момент, коли Вашингтон і Київ почали розробляти більш взаємно довірливі стосунки над обміном розвідданими.Інші документи показують масштаб проникнення США в російське міністерство оборони та ПВК "Вагнера". Отримання інформації відбулося в основному через перехоплені комунікації та людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або піддані небезпеці.У США уже почали розслідування цього інциденту. Заступник прес-секретаря Міноборони Штатіву неділю заявила, що Пентагон підтримав "міжвідомчі зусилля" для оцінки впливу "витоку"."Міністерство оборони продовжує розглядати та оцінювати достовірність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та суворо секретні матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографованих документів на національну безпеку США та наших союзників і партнерів", - сказала Сінгх.

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