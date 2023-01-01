«Витік» секретних документів Пентагону призвів до зміни деяких військових планів України, – CNN

«Витік» секретних документів Пентагону призвів до зміни деяких військових планів України, – CNN
Україна змінила свої плани щодо військових операцій через нещодавній "витік" секретних документів Пентагону.

Як повідомляє CNN, таку інформацію виданню надало джерело близьке до президента Володимира Зеленського, пише УНІАН.

У матеріалі ідеться про викриття США у їхньому шпигуванні за союзниками. Документи, котрі були розкриті внаслідок "витоку", показують масштаби прослуховування не лише ворогів, а і ключових партнерів, у тому числі і Україну, Ізраїль та Південну Корею.

Це шпигунство викликало занепокоєння у американських чиновників, котрі побоюються погіршення стосунків з союзниками. Окрім цього тепер під загрозою чутливі джерела для отримання інформації.

У суворо секретних документах розкривають ключові недоліки українського озброєння, ППО, розмірів і готовності батальйонів у критичний момент війни , коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти росіян. Це відбулося у той момент, коли Вашингтон і Київ почали розробляти більш взаємно довірливі стосунки над обміном розвідданими.

Інші документи показують масштаб проникнення США в російське міністерство оборони та ПВК "Вагнера". Отримання інформації відбулося в основному через перехоплені комунікації та людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або піддані небезпеці.

У США уже почали розслідування цього інциденту. Заступник прес-секретаря Міноборони Штатів Сабріна Сінгх у неділю заявила, що Пентагон підтримав "міжвідомчі зусилля" для оцінки впливу "витоку".

"Міністерство оборони продовжує розглядати та оцінювати достовірність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, здається, містять конфіденційні та суворо секретні матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографованих документів на національну безпеку США та наших союзників і партнерів", - сказала Сінгх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: витік документів, Пентагон, контрнаступ, Україна, США, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Витік» секретних документів Пентагону призвів до зміни деяких військових планів України, – CNN
Сьогодні, 09:40
У Луцьку від сьогодні призупиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 09:26
Страсний тиждень 2023: які є традиції та заборони в останні дні перед Великоднем
Сьогодні, 09:19
Росія втратила в Україні майже 179 тисяч своїх солдат
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку 10 квітня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Контрнаступ України може початися найближчими тижнями, – Блінкен Контрнаступ України може початися найближчими тижнями, – Блінкен
07 квітень, 10:40
Таємні документи Пентагону про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times Таємні документи Пентагону про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
07 квітень, 09:23
Міністр оборони США оцінив, коли Україна може піти в контрнаступ Міністр оборони США оцінив, коли Україна може піти в контрнаступ
29 березень, 03:41
Союзники допоможуть Україні перейти в контрнаступ навесні, – глава Пентагону Союзники допоможуть Україні перейти в контрнаступ навесні, – глава Пентагону
14 лютий, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Витік» секретних документів Пентагону призвів до зміни деяких військових планів України, – CNN
Сьогодні, 09:40
 0
У Луцьку від сьогодні призупиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 09:26
 0
Страсний тиждень 2023: які є традиції та заборони в останні дні перед Великоднем
Сьогодні, 09:19
 0
Росія втратила в Україні майже 179 тисяч своїх солдат
Сьогодні, 09:06
 0
Курс валют у Луцьку 10 квітня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8