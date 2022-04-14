Страсний тиждень 2023: які є традиції та заборони в останні дні перед Великоднем





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Кожен день Страсного тижня має своє значення, а в храмах проводяться служби.



Чого не можна робити в Страсний тиждень:



- Люди вірили, що весь Страсний тиждень не можна лінуватися, веселитися і розважатися, влаштовувати гуляння і застілля. Важливо замислюватися про сенс життя.

- На Страсному тижні не можна нікому відмовляти в допомозі, особливо якщо вас про неї просять.

- Не можна лаятися, злитися, проявляти агресію, заздрити, обманювати, лихословити – весь негатив повертається назад з подвійною силою.

- У Страсний тиждень піст посилюється, і від віруючих вимагають сувору його дотримуватися.

- У Страсну п'ятницю, люди, які дотримуються посту, повністю відмовляються від їжі.



Що потрібно зробити в Страсний тиждень:



- З понеділка по четвер треба приділити час прибиранню в будинку і на ділянці. Фарбували, білили, проводили ремонт. Переглядали одяг, взуття, посуд. Повністю очищали будинок від негативу.

- Тільки в Страсну п'ятницю слід відмовитися від будь-якої роботи по дому. У цей день потрібно провести в гармонії з собою.

- Присвятити день молитві, благодійності та роздумам про життя.

- У Велику Суботу можна продовжити підготовку до Великодня. Зазвичай пекли паски, розписували крашанки, готували до освячення великодні кошики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 10 квітня, розпочинається найсуворіший тиждень перед Великоднем - Страсна седмиця. Це - останній тиждень Великого посту.Про це повідомляє «Главред». Кожен день Страсного тижня має своє значення, а в храмах проводяться служби.- Люди вірили, що весь Страсний тиждень не можна лінуватися, веселитися і розважатися, влаштовувати гуляння і застілля. Важливо замислюватися про сенс життя.- На Страсному тижні не можна нікому відмовляти в допомозі, особливо якщо вас про неї просять.- Не можна лаятися, злитися, проявляти агресію, заздрити, обманювати, лихословити – весь негатив повертається назад з подвійною силою.- У Страсний тиждень піст посилюється, і від віруючих вимагають сувору його дотримуватися.- У Страсну п'ятницю, люди, які дотримуються посту, повністю відмовляються від їжі.- З понеділка по четвер треба приділити час прибиранню в будинку і на ділянці. Фарбували, білили, проводили ремонт. Переглядали одяг, взуття, посуд. Повністю очищали будинок від негативу.- Тільки в Страсну п'ятницю слід відмовитися від будь-якої роботи по дому. У цей день потрібно провести в гармонії з собою.- Присвятити день молитві, благодійності та роздумам про життя.- У Велику Суботу можна продовжити підготовку до Великодня. Зазвичай пекли паски, розписували крашанки, готували до освячення великодні кошики.

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