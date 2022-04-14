Страсний тиждень 2023: які є традиції та заборони в останні дні перед Великоднем
Сьогодні, 09:19
У понеділок, 10 квітня, розпочинається найсуворіший тиждень перед Великоднем - Страсна седмиця. Це - останній тиждень Великого посту.
Про це повідомляє «Главред».
Кожен день Страсного тижня має своє значення, а в храмах проводяться служби.
Чого не можна робити в Страсний тиждень:
- Люди вірили, що весь Страсний тиждень не можна лінуватися, веселитися і розважатися, влаштовувати гуляння і застілля. Важливо замислюватися про сенс життя.
- На Страсному тижні не можна нікому відмовляти в допомозі, особливо якщо вас про неї просять.
- Не можна лаятися, злитися, проявляти агресію, заздрити, обманювати, лихословити – весь негатив повертається назад з подвійною силою.
- У Страсний тиждень піст посилюється, і від віруючих вимагають сувору його дотримуватися.
- У Страсну п'ятницю, люди, які дотримуються посту, повністю відмовляються від їжі.
Що потрібно зробити в Страсний тиждень:
- З понеділка по четвер треба приділити час прибиранню в будинку і на ділянці. Фарбували, білили, проводили ремонт. Переглядали одяг, взуття, посуд. Повністю очищали будинок від негативу.
- Тільки в Страсну п'ятницю слід відмовитися від будь-якої роботи по дому. У цей день потрібно провести в гармонії з собою.
- Присвятити день молитві, благодійності та роздумам про життя.
- У Велику Суботу можна продовжити підготовку до Великодня. Зазвичай пекли паски, розписували крашанки, готували до освячення великодні кошики.
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Про це повідомляє «Главред».
Кожен день Страсного тижня має своє значення, а в храмах проводяться служби.
Чого не можна робити в Страсний тиждень:
- Люди вірили, що весь Страсний тиждень не можна лінуватися, веселитися і розважатися, влаштовувати гуляння і застілля. Важливо замислюватися про сенс життя.
- На Страсному тижні не можна нікому відмовляти в допомозі, особливо якщо вас про неї просять.
- Не можна лаятися, злитися, проявляти агресію, заздрити, обманювати, лихословити – весь негатив повертається назад з подвійною силою.
- У Страсний тиждень піст посилюється, і від віруючих вимагають сувору його дотримуватися.
- У Страсну п'ятницю, люди, які дотримуються посту, повністю відмовляються від їжі.
Що потрібно зробити в Страсний тиждень:
- З понеділка по четвер треба приділити час прибиранню в будинку і на ділянці. Фарбували, білили, проводили ремонт. Переглядали одяг, взуття, посуд. Повністю очищали будинок від негативу.
- Тільки в Страсну п'ятницю слід відмовитися від будь-якої роботи по дому. У цей день потрібно провести в гармонії з собою.
- Присвятити день молитві, благодійності та роздумам про життя.
- У Велику Суботу можна продовжити підготовку до Великодня. Зазвичай пекли паски, розписували крашанки, готували до освячення великодні кошики.
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