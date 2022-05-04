Росія втратила в Україні майже 179 тисяч своїх солдат
Сьогодні, 09:06
Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 178 820 своїх військових.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,
- танків - 3637 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7028 (+4) од,
- артилерійських систем - 2750 (+10) од,
- РСЗВ - 534 (+1) од,
- засоби ППО - 282 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5) од,
- спеціальна техніка - 311 (+2).
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Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,
- танків - 3637 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7028 (+4) од,
- артилерійських систем - 2750 (+10) од,
- РСЗВ - 534 (+1) од,
- засоби ППО - 282 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5) од,
- спеціальна техніка - 311 (+2).
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