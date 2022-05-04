Росія втратила в Україні майже 179 тисяч своїх солдат





Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:



- особового складу - близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,

- танків - 3637 (+1) од,

- бойових броньованих машин - 7028 (+4) од,

- артилерійських систем - 2750 (+10) од,

- РСЗВ - 534 (+1) од,

- засоби ППО - 282 (+0) од,

- літаків - 307 (+0) од,

- гелікоптерів - 292 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11),

- крилаті ракети - 911 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5) од,

- спеціальна техніка - 311 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 178 820 своїх військових.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:- особового складу - близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,- танків - 3637 (+1) од,- бойових броньованих машин - 7028 (+4) од,- артилерійських систем - 2750 (+10) од,- РСЗВ - 534 (+1) од,- засоби ППО - 282 (+0) од,- літаків - 307 (+0) од,- гелікоптерів - 292 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11),- крилаті ракети - 911 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5) од,- спеціальна техніка - 311 (+2).

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