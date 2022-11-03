У Луцьку від сьогодні призупиняють опалювальний сезон





Про це



Таке рішення прийняли, враховуючи стійке потепління та корегування доведених на квітень лімітів природного газу згідно постанови КМУ від 19 липня 2022 р. № 812 (зі змінами, внесеними згідно з постановою № 277 від 30.03.2023) та з метою забезпечення надання послуги з постачання гарячої води до кінця місяця.



Заходи із призупинення опалювального сезону та переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи будуть проводитися впродовж дня 10 квітня.



На період виконання заходів та до відновлення гідравлічного режиму роботи теплових мереж і параметрів теплоносія можлива тимчасова відсутність послуги з постачання гарячої води належної якості.



При цьому ДКП «Луцьктепло» резервує можливості для надання опалення лікарняним закладам із лежачими хворими при потребі та за зверненням адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДКП «Луцьктепло» призупиняє надання послуги з постачання теплової енергії від сьогодні, 10 квітня.Про це інформують у пресслужбі підприємства.Таке рішення прийняли, враховуючи стійке потепління та корегування доведених на квітень лімітів природного газу згідно постанови КМУ від 19 липня 2022 р. № 812 (зі змінами, внесеними згідно з постановою № 277 від 30.03.2023) та з метою забезпечення надання послуги з постачання гарячої води до кінця місяця.Заходи із призупинення опалювального сезону та переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи будуть проводитися впродовж дня 10 квітня.На період виконання заходів та до відновлення гідравлічного режиму роботи теплових мереж і параметрів теплоносія можлива тимчасова відсутність послуги з постачання гарячої води належної якості.При цьому ДКП «Луцьктепло» резервує можливості для надання опалення лікарняним закладам із лежачими хворими при потребі та за зверненням адміністрації.

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