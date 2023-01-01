Курс валют у Луцьку 10 квітня
Сьогодні, 09:00
10 квітня готівковий курс долара становить 37.5, продають його за 37.65.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.65, а продають за – 40.84.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.61, а продають за 8,75.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.65, а продають за – 40.84.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.61, а продають за 8,75.
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