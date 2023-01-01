Курс валют у Луцьку 10 квітня

Курс валют у Луцьку 10 квітня
10 квітня готівковий курс долара становить 37.5, продають його за 37.65.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.65, а продають за – 40.84.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.61, а продають за 8,75.

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Теги: курс валют, Луцьк
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