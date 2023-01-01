У Росії депортованих українських дітей карають за відмову співати гімн РФ





Про це пише



Про це розповіла радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".



"Діти, які повертаються, нічого хорошого не говорять про те, що відбувалося з ними там. Взагалі, це залежить від місць їх розташування, бо когось навіть били... за те, що вони згадували постійно, що вони українці, за те, що вони відмовлялися співати російський гімн, що вони відмовлялися вставати під час російського гімну, що вони відмовлялися співати щоранку "Россия, вперед" тощо. Їх за це били, карали: не випускали на прогулянки, змушували писати і переписувати якісь російські тексти і т.д.", - сказала Герасимчук.



Вона наголосила, що в Росії відбувається тотальна русифікація українських дітей. Маленьких українців налаштовують проти їхніх батьків, кажучи, що батьки від них відмовилися і їм не варто повертатися в Україну, де їх нібито ніхто не чекає.



"І далі в такому дусі - все, що дозволяє хвороблива уява і фантазія росіян говорити дітям", - резюмувала радниця-уповноважена президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Діти, які депортовані Росією, після повернення в Україну повідомили про факти побиття та іншого покарання за відмову виконувати російський гімн і згадки про те, що вони українці.Про це пише Укрінформ Про це розповіла радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітаціїв ефірі телемарафону "Єдині новини"."Діти, які повертаються, нічого хорошого не говорять про те, що відбувалося з ними там. Взагалі, це залежить від місць їх розташування, бо когось навіть били... за те, що вони згадували постійно, що вони українці, за те, що вони відмовлялися співати російський гімн, що вони відмовлялися вставати під час російського гімну, що вони відмовлялися співати щоранку "Россия, вперед" тощо. Їх за це били, карали: не випускали на прогулянки, змушували писати і переписувати якісь російські тексти і т.д.", - сказала Герасимчук.Вона наголосила, що в Росії відбувається тотальна русифікація українських дітей. Маленьких українців налаштовують проти їхніх батьків, кажучи, що батьки від них відмовилися і їм не варто повертатися в Україну, де їх нібито ніхто не чекає."І далі в такому дусі - все, що дозволяє хвороблива уява і фантазія росіян говорити дітям", - резюмувала радниця-уповноважена президента.

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