В Україні можуть розширити перелік категорій осіб з інвалідністю: що відомо

В Україні можуть розширити перелік категорій осіб з інвалідністю: що відомо
Комітет Верховної Ради, що відповідає за соціальну політику, запропонував депутатам підтримати проєкт закону №9110 у першому читанні, що містить зміни до деяких законів України, що стосуються визначення категорій осіб, які можуть бути визнані особами з інвалідністю внаслідок війни.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України, пише Апостроф.

Йдеться також про членів сімей загиблих захисників і захисниць України.

У пояснювальній записці зазначається, що військовослужбовці, які отримали поранення або контузію під час навчань у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах, де були проведені ракетні, артилерійські, авіаційні удари, на цей час не вважаються особами з інвалідністю внаслідок війни, попри те, що такі об’єкти часто ставали жертвами бомбардувань. Законодавча ініціатива запропонована з метою виправлення цієї ситуації.

Законопроєктом передбачено внесення змін до законодавства та:

- віднесення військовослужбовців, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари, до категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- надання статусу сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари;
- забезпечення надання соціальних гарантій вищезазначеним військовослужбовцям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, та сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

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Теги: категорії людей з інвалідністю, Україна
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