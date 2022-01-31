Сільську школу перекриють за 7 мільйонів





Про це повідомили



Торги на роботи на сайті державних закупівель оголосила Луківська селищна рада. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 11 квітня.



Очікувана вартість робіт – 7,6 мільйона гривень.



За ці кошти, відповідно до технічного завдання, мають зробити наступне: розбирання покрівлі, лат, крокв, жолобів, відливів, улаштування елементів кроквяної системи, вогнезахист конструкцій, улаштування гідроізоляції та слухових вікон, монтаж покриття з металопрофілю, улаштування лат, облаштування снігозатримувальних пристроїв, навішування водостічних труб, огородження покрівлі перилами, утеплення мінеральною ватою, ремонт дерев’яних балок, блискавкозахист тощо.



Усі роботи мають завершити до 31 серпня 2023 року.



Гарантійний термін становитиме п’ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До початку нового навчального року в селі Луків Ковельського району планують здійснити поточний ремонт покрівлі з протиаварійними та енергоефективними заходами будівлі опорного закладу «Луківський ліцей», що на вулиці Лящука, 4.Про це повідомили Волинські новини. Торги на роботи на сайті державних закупівель оголосила Луківська селищна рада. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 11 квітня.Очікувана вартість робіт – 7,6 мільйона гривень.За ці кошти, відповідно до технічного завдання, мають зробити наступне: розбирання покрівлі, лат, крокв, жолобів, відливів, улаштування елементів кроквяної системи, вогнезахист конструкцій, улаштування гідроізоляції та слухових вікон, монтаж покриття з металопрофілю, улаштування лат, облаштування снігозатримувальних пристроїв, навішування водостічних труб, огородження покрівлі перилами, утеплення мінеральною ватою, ремонт дерев’яних балок, блискавкозахист тощо.Усі роботи мають завершити до 31 серпня 2023 року.Гарантійний термін становитиме п’ять років.

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