Повітряні сили вперше показали роботу NASAMS. ВІДЕО

За 5 місяців бойової роботи українські зенітники за допомогою наданого міжнародними партнерами комплексу NASAMS знищили більше сотні російських ракет і дронів.Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.ЗРК NASAMS захищає українське небо із листопада 2022 року.Повітряники розповіли, як працює цей комплекс та скільки повітряних цілей вже було збито.Як можна побачити на оприлюдненому відео, збиті ворожі цілі зенітники маркують на ЗРК тризубами. В кінці ролика є кадри збиття російської крилатої ракети Х-101.Повітряні сили відзначають високу ефективність вищевказаних комплексів та нагадують, що Україна потребує більше подібного озброєння для переламу ходу війни з РФ.