У Мінреінтеграції пояснили як можна прискорити пошук зниклих безвісти
Сьогодні, 03:45
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розказали, куди можна звертатись людям, якщо вони знайшли ймовірні місця поховання на деокупованих територіях.
Про це повідомляють у Telegram Міністерства.
"Наша команда пошуковців продовжує роботу на звільнених територіях. Дуже важливо, щоб люди довіряли нам і передавали інформацію про місця ймовірних поховань. Також вкотре хочу наголосити, щоб рідні зниклих безвісти не зволікали і якомога швидше здавали ДНК-матеріали. Це важливий елемент пошукової роботи, без якого фахівці не можуть ідентифікувати тіла", – про це сказав Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
У Мінреінтеграції також зазначили, що "Повідомити про зниклих безвісти та місця ймовірних поховань можна на гарячу лінію Офісу Уповноваженого: 0 800 339 247 або ж особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надіслати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21".
У Міністерстві зазначають, що: "Така співпраця прискорює розшук людей та їх подальшу ідентифікацію".
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Про це повідомляють у Telegram Міністерства.
"Наша команда пошуковців продовжує роботу на звільнених територіях. Дуже важливо, щоб люди довіряли нам і передавали інформацію про місця ймовірних поховань. Також вкотре хочу наголосити, щоб рідні зниклих безвісти не зволікали і якомога швидше здавали ДНК-матеріали. Це важливий елемент пошукової роботи, без якого фахівці не можуть ідентифікувати тіла", – про це сказав Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
У Мінреінтеграції також зазначили, що "Повідомити про зниклих безвісти та місця ймовірних поховань можна на гарячу лінію Офісу Уповноваженого: 0 800 339 247 або ж особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надіслати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21".
У Міністерстві зазначають, що: "Така співпраця прискорює розшук людей та їх подальшу ідентифікацію".
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