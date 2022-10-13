Bellingcat: «дані» про контрнаступ ЗСУ злили ще в січні на Discord геймерів





Про це пише



Оскільки канали були видалені через суперечки, спричинені витоком документів, Bellingcat не зміг підтвердити цю заяву.



Канали Discord, на яких були розміщені документи, датовані березнем, були зосереджені на комп'ютерній грі Minecraft та фандомі філіппінського YouTube-блогера. Потім вони поширилися на інші сайти, такі як 4Chan, перш ніж з'явилися в Telegram, Twitter, а потім у західних ЗМІ.



Жоден з документів, побачених Bellingcat, не був відсканований, а був сфотографований. На документах з такими предметами, як коробка з мисливським прицілом і клеєм Gorilla, видно складки на тлі документів, датованих початком березня. "Це вказує на те, що принаймні деякі документи були сфотографовані в одному і тому ж місці", - йдеться в розслідуванні команди.



Повідомляється, що документи почали зливати через 5 квітня через Telegram-канал "Donbass Devushka". Пост містив чотири зображення, незабаром після цього було опубліковано інший пост з додатковим зображенням.



Далі фотографії з документами зовні схожими, але в основному різними, з'явилися у 4chan. Повідомлення були надіслані тим самим анонімним користувачем CXWfLHRB.



Між повідомленнями Telegram і 4chan було тільки одне загальне зображення: карта, що показує ряд статистичних даних, включаючи сукупну кількість загиблих в бою солдатів з російської та української сторін в ході війни. Однак цифри в цих двох джерелах різнилися: перше джерело (4chan) показало більше втрат росіян, ніж українських, а друге джерело (Donbass Devushkа) - навпаки.



"Таким чином, створюється враження, що або акаунт "Donbass Devushkа" в Telegram, або попереднє джерело, опубліковане цим акаунтом, змінив вихідне зображення, щоб представити українські втрати вищими, ніж у попередній оцінці", - вважають експерти.



Однак жодне з джерел повідомлень 4chan або Telegram не є оригінальним. Адже більш ніж за місяць до повідомлень Telegram і 4chan на сервері Discord було розміщено 10 документів під назвою "Minecraft Earth Map".



Користувачі сперечалися про карти Minecraft і війну в Україні, і один з них сказав: "Ось є деякі злиті документи" - і прикріпив 10 файлів. Всі сім документів, які через місяць почали поширюватися в Telegram і Twitter, були в цьому повідомленні.



Користувач, який опублікував документи, розповів, що знайшов їх на іншому Discord-сервері під назвою WowMao, яким керують фанати однойменного YouTube-каналу. Це філіппінський геймер, який зараз проживає у Великій Британії. 1 і 2 березня на WowMao опублікували більше 30 подібних документів. В інші дати на сервері публікували десятки інших документів щодо України. Зараз цей канал вже видалено.



Розслідувачі Bellingcat поспілкувалися з учасниками цього сервера і з'ясували, що він також міг бути не першоджерелом. Користувачі розповіли, що документи публікували ще на початку січня на іншому Discord-сервері, який дуже часто змінював назву, але найдовше називався Thug Shaker Central.



Від цього сервера не залишилося жодних слідів, окрім свідчень цих користувачів та розрізнених згадок про його існування на 4chan. Повідомлення та списки каналів показують, що користувачі сервера цікавилися відеоіграми, музикою, православ'ям і фандомом популярного ютубера "Oxide".



Цей сервер не мав особливо геополітичного характеру, хоча його користувачі дотримувалися стійко консервативної позиції з ряду питань, повідомили Bellingcat учасники. Широко поширювалися расові образи та расистські меми.



Bellingcat зв'язався з Discord, щоб дізнатись про існування серверів Thug Shaker Central, Wowmao та Minecraft Earth Map, а також дізнатись, чи Discord знав, що там, очевидно, розміщуються "секретні" документи. Однак в компанії заявили, що поки не можуть надати з цього приводу відповідь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Bellingcat знайшов докази того, що деякі документи Пентагону про контрнаступ ЗСУ, датовані січнем, могли бути розміщені в мережі ще раніше, хоча точно неясно, коли саме, йдеться в розслідуванні команда. Bellingcat також поспілкувався з трьома членами спільноти Discord, де були розміщені зображення, які заявили, що за останні місяці на інших серверах Discord було опубліковано набагато більше документів.Про це пише УНІАН Оскільки канали були видалені через суперечки, спричинені витоком документів, Bellingcat не зміг підтвердити цю заяву.Канали Discord, на яких були розміщені документи, датовані березнем, були зосереджені на комп'ютерній грі Minecraft та фандомі філіппінського YouTube-блогера. Потім вони поширилися на інші сайти, такі як 4Chan, перш ніж з'явилися в Telegram, Twitter, а потім у західних ЗМІ.Жоден з документів, побачених Bellingcat, не був відсканований, а був сфотографований. На документах з такими предметами, як коробка з мисливським прицілом і клеєм Gorilla, видно складки на тлі документів, датованих початком березня. "Це вказує на те, що принаймні деякі документи були сфотографовані в одному і тому ж місці", - йдеться в розслідуванні команди.Повідомляється, що документи почали зливати через 5 квітня через Telegram-канал "Donbass Devushka". Пост містив чотири зображення, незабаром після цього було опубліковано інший пост з додатковим зображенням.Далі фотографії з документами зовні схожими, але в основному різними, з'явилися у 4chan. Повідомлення були надіслані тим самим анонімним користувачем CXWfLHRB.Між повідомленнями Telegram і 4chan було тільки одне загальне зображення: карта, що показує ряд статистичних даних, включаючи сукупну кількість загиблих в бою солдатів з російської та української сторін в ході війни. Однак цифри в цих двох джерелах різнилися: перше джерело (4chan) показало більше втрат росіян, ніж українських, а друге джерело (Donbass Devushkа) - навпаки."Таким чином, створюється враження, що або акаунт "Donbass Devushkа" в Telegram, або попереднє джерело, опубліковане цим акаунтом, змінив вихідне зображення, щоб представити українські втрати вищими, ніж у попередній оцінці", - вважають експерти.Однак жодне з джерел повідомлень 4chan або Telegram не є оригінальним. Адже більш ніж за місяць до повідомлень Telegram і 4chan на сервері Discord було розміщено 10 документів під назвою "Minecraft Earth Map".Користувачі сперечалися про карти Minecraft і війну в Україні, і один з них сказав: "Ось є деякі злиті документи" - і прикріпив 10 файлів. Всі сім документів, які через місяць почали поширюватися в Telegram і Twitter, були в цьому повідомленні.Користувач, який опублікував документи, розповів, що знайшов їх на іншому Discord-сервері під назвою WowMao, яким керують фанати однойменного YouTube-каналу. Це філіппінський геймер, який зараз проживає у Великій Британії. 1 і 2 березня на WowMao опублікували більше 30 подібних документів. В інші дати на сервері публікували десятки інших документів щодо України. Зараз цей канал вже видалено.Розслідувачі Bellingcat поспілкувалися з учасниками цього сервера і з'ясували, що він також міг бути не першоджерелом. Користувачі розповіли, що документи публікували ще на початку січня на іншому Discord-сервері, який дуже часто змінював назву, але найдовше називався Thug Shaker Central.Від цього сервера не залишилося жодних слідів, окрім свідчень цих користувачів та розрізнених згадок про його існування на 4chan. Повідомлення та списки каналів показують, що користувачі сервера цікавилися відеоіграми, музикою, православ'ям і фандомом популярного ютубера "Oxide".Цей сервер не мав особливо геополітичного характеру, хоча його користувачі дотримувалися стійко консервативної позиції з ряду питань, повідомили Bellingcat учасники. Широко поширювалися расові образи та расистські меми.Bellingcat зв'язався з Discord, щоб дізнатись про існування серверів Thug Shaker Central, Wowmao та Minecraft Earth Map, а також дізнатись, чи Discord знав, що там, очевидно, розміщуються "секретні" документи. Однак в компанії заявили, що поки не можуть надати з цього приводу відповідь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію