10 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю в управлінні ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров (на фото), поетеса Тетяна Яков’юк та журналістка Аліна Вітинська.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Іларіон, Степан.
Зичимо миру, міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.
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Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Іларіон, Степан.
Зичимо миру, міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.
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