«Не я б'ю – верба б'є»: добрі новини від ВолиньPost за 9 квітня
09 квітень, 23:28
Український народ веде боротьбу проти російського окупаційного війська вже понад 400 днів. Попереду в нас багато локальних і одна велика Перемога, а нині і далі триває боротьба за незалежність.
Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 9 квітня, нагадаємо вам про таке:
Україна повернула із РФ 30 депортованих дітей
В Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку РФ незаконно вивезла на свою територію. Незабаром вони прибудуть до Києва.
Українській військові відправили на концерт Кобзона майже 500 окупантів і знищили 14 артсистем
Вже понад 400 днів українські військові захищають свободу та територіальну цілісність України і систематично приносять втрати для російської окупаційної армії.
Волинський ансамбль з 93-річним артистом гастролює областю та збирає гроші для ЗСУ
Нині кожен воює на своєму фронті. Рожищенський аматорський фольклорний ансамбль «Материнка» концертує селами Волині і збирає гроші для ЗСУ.
Як волинські військові освячували вербу на Харківщині. ФОТО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого виконують бойові завдання далеко від дому, але і там не забувають про свята та звичаї.
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Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 9 квітня, нагадаємо вам про таке:
Україна повернула із РФ 30 депортованих дітей
В Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку РФ незаконно вивезла на свою територію. Незабаром вони прибудуть до Києва.
Українській військові відправили на концерт Кобзона майже 500 окупантів і знищили 14 артсистем
Вже понад 400 днів українські військові захищають свободу та територіальну цілісність України і систематично приносять втрати для російської окупаційної армії.
Волинський ансамбль з 93-річним артистом гастролює областю та збирає гроші для ЗСУ
Нині кожен воює на своєму фронті. Рожищенський аматорський фольклорний ансамбль «Материнка» концертує селами Волині і збирає гроші для ЗСУ.
Як волинські військові освячували вербу на Харківщині. ФОТО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого виконують бойові завдання далеко від дому, але і там не забувають про свята та звичаї.
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