Українці можуть безкоштовно їздити потягом з Польщі до Німеччині





Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, - пише



Безоплатний проїзд потягом "Перемишль – Ганновер" для українців продовжено до кінця травня 2023 року.



"Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу". – йдеться в повідомленні.



У міністерстві додали, що пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.



Також у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для українців продовжили безоплатний проїзд у потязі "Перемишль – Ганновер" до кінця травня 2023 року.Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, - пише "Українська правда" Безоплатний проїзд потягом "Перемишль – Ганновер" для українців продовжено до кінця травня 2023 року."Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу". – йдеться в повідомленні.У міністерстві додали, що пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.Також у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.

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