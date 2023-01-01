В луцькому університеті ремонтують дрони та тепловізори для військових. ВІДЕО





Вартість ремонту дронів може коштувати від кількох тисяч до десятків тисяч гривень, – розповів Олександр Мартинюк.



З його слів, ремонт такої техніки виправданий, адже новий безпілотник вартує від 120 до 700 тисяч гривень.



"Набагато вигідніше поремонтувати самостійно, ніж купувати новий. Робота безперервна, тому що і вдома і у вихідні, позаурочний час завжди є якесь замовлення", – каже професор.



Зі слів викладача вишу, не завжди вдається повноцінно працювати над ремонтом техніки, оскільки бракує комплектуючих. Говорить: щось вдається змайструвати власноруч, із деякими деталями допомагають військові.



Один із дронів, які нині ремонтують на базі Навчально-наукового фізико-технологічного інституту – Mavic 2. Його відновлення має середню складність, – розповів професор Олександр Мартинюк.



"У нього (дрона – ред.) при невдалій посадці були зламані промені. Діагностували, виявили несправність підвіса камери, фактично ця модель буде вже відремонтована", – каже освітянин.



Проєктувати та виготовляти безпілотні літальні апарати, зазначив професор, у волинському університеті розпочали ще у 2014 році під час антитерористичної операції.



"Були в нас вже розроблені прототипи, мали кілька дронів-камікадзе, розвідувальних дронів. Кілька таких моделей передали бійцям на схід. На цьому робота була пригальмована, основною причиною цього було фінансування", – каже Олександр Мартинюк.



Над відновленням техніки в навчальній лабораторії працюють також аспіранти, студенти та учні Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Із ремонтом допомагає 17-річний Тимофій Басалик. Розповідає, що в майбутньому хоче навчитися керувати дронами, створювати їх та ремонтувати.



"Мені подобається літати на дронах. Я буду поступати після 11 класу на управління безпілотними літальними апаратами", – сказав школяр.



Нині для якнайшвидшого відправлення бійцям ремонтує тепловізор аспірант Сергій Панкевич. Каже: такий прилад на передовій надзвичайно важливий.



"Це вже можливо п’ятий або шостий тепловізор на рахунку іншої моделі, новий для мене, не розбирав таких, зараз вивчаємо, тестуємо, пробуємо відновити. Як мені сказав один волонтер: один день без тепловізора, мінус наш. Намагаємося якнайшвидше відновити і відправити назад", – зазначив освітянин.



За сім місяців, додав професор кафедри експериментальної фізики Олександр Мартинюк, відновили майже 30 дронів і надалі роботу не припинятимуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському національному університеті імені Лесі Українки від початку повномасштабної війни ремонтують пошкоджену військову техніку.Вартість ремонту дронів може коштувати від кількох тисяч до десятків тисяч гривень, – розповів Суспільному професор кафедри експериментальної фізикиЗ його слів, ремонт такої техніки виправданий, адже новий безпілотник вартує від 120 до 700 тисяч гривень."Набагато вигідніше поремонтувати самостійно, ніж купувати новий. Робота безперервна, тому що і вдома і у вихідні, позаурочний час завжди є якесь замовлення", – каже професор.Зі слів викладача вишу, не завжди вдається повноцінно працювати над ремонтом техніки, оскільки бракує комплектуючих. Говорить: щось вдається змайструвати власноруч, із деякими деталями допомагають військові.Один із дронів, які нині ремонтують на базі Навчально-наукового фізико-технологічного інституту – Mavic 2. Його відновлення має середню складність, – розповів професор Олександр Мартинюк."У нього (дрона – ред.) при невдалій посадці були зламані промені. Діагностували, виявили несправність підвіса камери, фактично ця модель буде вже відремонтована", – каже освітянин.Проєктувати та виготовляти безпілотні літальні апарати, зазначив професор, у волинському університеті розпочали ще у 2014 році під час антитерористичної операції."Були в нас вже розроблені прототипи, мали кілька дронів-камікадзе, розвідувальних дронів. Кілька таких моделей передали бійцям на схід. На цьому робота була пригальмована, основною причиною цього було фінансування", – каже Олександр Мартинюк.Над відновленням техніки в навчальній лабораторії працюють також аспіранти, студенти та учні Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Із ремонтом допомагає 17-річний Тимофій Басалик. Розповідає, що в майбутньому хоче навчитися керувати дронами, створювати їх та ремонтувати."Мені подобається літати на дронах. Я буду поступати після 11 класу на управління безпілотними літальними апаратами", – сказав школяр.Нині для якнайшвидшого відправлення бійцям ремонтує тепловізор аспірант Сергій Панкевич. Каже: такий прилад на передовій надзвичайно важливий."Це вже можливо п’ятий або шостий тепловізор на рахунку іншої моделі, новий для мене, не розбирав таких, зараз вивчаємо, тестуємо, пробуємо відновити. Як мені сказав один волонтер: один день без тепловізора, мінус наш. Намагаємося якнайшвидше відновити і відправити назад", – зазначив освітянин.За сім місяців, додав професор кафедри експериментальної фізики Олександр Мартинюк, відновили майже 30 дронів і надалі роботу не припинятимуть.

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