Погода на 10 квітня у Луцьку та Волинській області

Погода на 10 квітня у Луцьку та Волинській області
Похмура погода буде триматися у Луцьку не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.


Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +6- +5° тепла, вдень 11-12° тепла.

За даними Sinoptik, 10 квітня у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.

Народний прогноз погоди: У цей день Церква вшановує пам'ять святого преподобного мученика Євстратія Печерського. У минулі часи у цей день, якщо закінчувались заморозки, виганяли худобу на пасовисько. В залежності від температури повітря з цього дня вилітають джмелі і комарі. Наші пращури продовжували спостерігати за птахами і складати по ним прогноз погоди: якщо птахи вили гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо, якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим.


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Теги: погода, Україна, Луцьк, Волинь
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