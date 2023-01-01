Погода на 10 квітня у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Похмура погода буде триматися у Луцьку не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +6- +5° тепла, вдень 11-12° тепла.
За даними Sinoptik, 10 квітня у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.
Народний прогноз погоди: У цей день Церква вшановує пам'ять святого преподобного мученика Євстратія Печерського. У минулі часи у цей день, якщо закінчувались заморозки, виганяли худобу на пасовисько. В залежності від температури повітря з цього дня вилітають джмелі і комарі. Наші пращури продовжували спостерігати за птахами і складати по ним прогноз погоди: якщо птахи вили гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо, якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +6- +5° тепла, вдень 11-12° тепла.
За даними Sinoptik, 10 квітня у Луцьку буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.
Народний прогноз погоди: У цей день Церква вшановує пам'ять святого преподобного мученика Євстратія Печерського. У минулі часи у цей день, якщо закінчувались заморозки, виганяли худобу на пасовисько. В залежності від температури повітря з цього дня вилітають джмелі і комарі. Наші пращури продовжували спостерігати за птахами і складати по ним прогноз погоди: якщо птахи вили гнізда на сонячній стороні, очікувалось холодне літо, якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим.
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