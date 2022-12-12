Уродженець Росії хотів втекти до Польщі через «Ягодин» з підробленими документами





Про це стало відомо з вироку Любомльського районного суду, - повідомляє



Як ідеться у матеріалах справи, уродженець міста Стерлітамак Республіки Башкортостан російської федерації Олександр Я., отримавши українське громадянство та не маючи права виїзду з України під час воєнного стану, придбав підроблені тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військової лікарської комісії. У «документах», за які ухилянт заплатив 3 тисячі доларів, були вказані неправдиві відомості про визнання його непридатним до військової служби та виключення з військового обліку.



4 грудня минулого року він намагався перетнути кордон через пункт пропуску «Ягодин», однак прикордонники виявили липові документи.



Обвинувальний акт надійшов до суду з угодою про визнання винуватості. Ухилянту призначили покарання у виді штрафу в розмірі 170 тисяч гривень. У вироку вказано, що нині обвинувачений є особою без громадянства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили уродженця росії, який отримавши українське громадянство, намагався втекти з України через «Ягодин». Раніше він придбав підроблену довідку про непридатність до служби за 3 тисячі доларів.Про це стало відомо з вироку Любомльського районного суду, - повідомляє ІА Волинські новини. Як ідеться у матеріалах справи, уродженець міста Стерлітамак Республіки Башкортостан російської федерації Олександр Я., отримавши українське громадянство та не маючи права виїзду з України під час воєнного стану, придбав підроблені тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військової лікарської комісії. У «документах», за які ухилянт заплатив 3 тисячі доларів, були вказані неправдиві відомості про визнання його непридатним до військової служби та виключення з військового обліку.4 грудня минулого року він намагався перетнути кордон через пункт пропуску «Ягодин», однак прикордонники виявили липові документи.Обвинувальний акт надійшов до суду з угодою про визнання винуватості. Ухилянту призначили покарання у виді штрафу в розмірі 170 тисяч гривень. У вироку вказано, що нині обвинувачений є особою без громадянства.

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