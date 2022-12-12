Уродженець Росії хотів втекти до Польщі через «Ягодин» з підробленими документами
Сьогодні, 18:37
На Волині судили уродженця росії, який отримавши українське громадянство, намагався втекти з України через «Ягодин». Раніше він придбав підроблену довідку про непридатність до служби за 3 тисячі доларів.
Про це стало відомо з вироку Любомльського районного суду, - повідомляє ІА Волинські новини.
Як ідеться у матеріалах справи, уродженець міста Стерлітамак Республіки Башкортостан російської федерації Олександр Я., отримавши українське громадянство та не маючи права виїзду з України під час воєнного стану, придбав підроблені тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військової лікарської комісії. У «документах», за які ухилянт заплатив 3 тисячі доларів, були вказані неправдиві відомості про визнання його непридатним до військової служби та виключення з військового обліку.
4 грудня минулого року він намагався перетнути кордон через пункт пропуску «Ягодин», однак прикордонники виявили липові документи.
Обвинувальний акт надійшов до суду з угодою про визнання винуватості. Ухилянту призначили покарання у виді штрафу в розмірі 170 тисяч гривень. У вироку вказано, що нині обвинувачений є особою без громадянства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з вироку Любомльського районного суду, - повідомляє ІА Волинські новини.
Як ідеться у матеріалах справи, уродженець міста Стерлітамак Республіки Башкортостан російської федерації Олександр Я., отримавши українське громадянство та не маючи права виїзду з України під час воєнного стану, придбав підроблені тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військової лікарської комісії. У «документах», за які ухилянт заплатив 3 тисячі доларів, були вказані неправдиві відомості про визнання його непридатним до військової служби та виключення з військового обліку.
4 грудня минулого року він намагався перетнути кордон через пункт пропуску «Ягодин», однак прикордонники виявили липові документи.
Обвинувальний акт надійшов до суду з угодою про визнання винуватості. Ухилянту призначили покарання у виді штрафу в розмірі 170 тисяч гривень. У вироку вказано, що нині обвинувачений є особою без громадянства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода на 10 квітня у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Уродженець Росії хотів втекти до Польщі через «Ягодин» з підробленими документами
Сьогодні, 18:37
На Волині – протест проти УПЦ «МП». ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
Медіа