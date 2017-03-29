На Волині – протест проти УПЦ «МП». ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
У Володимирі мешканці вийшли на акцію протесту під Свято-Успенським кафедральним собором УПЦ «МП».
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Сьогодні, 9 квітня, у Вербну неділю, відбулася акція протесту «Скільки ще повинно померти людей, щоб всі перестали ходити в УПЦ «МП» у Володимирі.
Небайдужі володимирчани прийшли під двері Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ «МП», аби вкотре спробувати достукатися до совісті місцевих прихожан.
«В цій акції ми хочемо поставити питання: скільки ще має загинути українців, щоб люди перестали ходити в «московський патріархат». Метою цієї акції було достукатися до совісті прихожан московського храму, який функціонує у нас в Володимирі, і донести до людей, що вони є співучасниками», – розповів організатор акції Олексій Біянов.
До акції долучилися десятки небайдужих громадян.
«Я взяла участь в акції, тому що…нам потрібно вигнати внутрішнього ворога…Це без сенсу, що наші хлопці і дівчата захищають на сході України, а ми тут не можемо вигнати слуг російської церкви», – розповіла жителька Володимира Богдана Ковальчук.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Сьогодні, 9 квітня, у Вербну неділю, відбулася акція протесту «Скільки ще повинно померти людей, щоб всі перестали ходити в УПЦ «МП» у Володимирі.
Небайдужі володимирчани прийшли під двері Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ «МП», аби вкотре спробувати достукатися до совісті місцевих прихожан.
«В цій акції ми хочемо поставити питання: скільки ще має загинути українців, щоб люди перестали ходити в «московський патріархат». Метою цієї акції було достукатися до совісті прихожан московського храму, який функціонує у нас в Володимирі, і донести до людей, що вони є співучасниками», – розповів організатор акції Олексій Біянов.
До акції долучилися десятки небайдужих громадян.
«Я взяла участь в акції, тому що…нам потрібно вигнати внутрішнього ворога…Це без сенсу, що наші хлопці і дівчата захищають на сході України, а ми тут не можемо вигнати слуг російської церкви», – розповіла жителька Володимира Богдана Ковальчук.