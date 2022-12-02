Епіфаній очолить Богослужіння в Києво-Печерській Лаврі на Великдень





Про це він розповів в коментарі



Про час повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.



"Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", — зазначив митрополит.



Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, незважаючи на розірвані договори 29 березня.



"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — каже він.



На його думку, українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі.Про це він розповів в коментарі Суспільному Про час повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину."Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці", — зазначив митрополит.Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, незважаючи на розірвані договори 29 березня."Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — каже він.На його думку, українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.

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