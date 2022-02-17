У центрі Луцька біля пабу чоловіка поранили ножем





Про це



Так, 8 квітня орієнтовно о 22 годині між двома хлопцями, які відпочивали у пабі «Лучеськ», виник конфлікт. Чоловік 2005 р.н. завдав тілесні ушкодження чоловіку 2001 р.н. Потерпілого з двома ножовими пораненнями забрала швидка.



Як прокоментували у пресслужбі поліції Волині, нападника уже затримали. Відомості відповідно зареєстровані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля пабу «Лучеськ», що в Луцьку на вулиці Крилова, 1, ножем поранили чоловіка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Так, 8 квітня орієнтовно о 22 годині між двома хлопцями, які відпочивали у пабі «Лучеськ», виник конфлікт. Чоловік 2005 р.н. завдав тілесні ушкодження чоловіку 2001 р.н. Потерпілого з двома ножовими пораненнями забрала швидка.Як прокоментували у пресслужбі поліції Волині, нападника уже затримали. Відомості відповідно зареєстровані.

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